نوكيا تصالح جمهورها بـ Nokia 9.1 PureView.. اعرف التفاصيل

يبدو أن ردود أفعال عشاق علامة نوكيا العريقة تجاه أحدث هواتفها التى طرحتها فى العام الجاري، وحمل اسم Nokia 9 PureView، قد تبدلت بعد تجارب الاستخدام على المدى الطويل.





ولكن نوكيا مثلما عودت عشاقها على إرضائهم بشكل تام، كشفت عن نيتها طرح النسخة المعدلة من الهاتف وهى Nokia 9.1 PureView، والتى ستأتى بكاميرا أفضل، ومعالج أقوى.





وستكشف شركة HMD المالكة لعلامة نوكيا عن الهاتف الجديد فى الربع الثالث من العام الجارى، لعلاج الأخطاء التى كانت بشقيقه الأكبر.



