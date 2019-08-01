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نوكيا تصالح جمهورها بـ Nokia 9.1 PureView.. اعرف التفاصيل

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:11 ص
صدى البلد
كريم جمال
يبدو أن ردود أفعال عشاق علامة نوكيا العريقة تجاه أحدث هواتفها التى طرحتها فى العام الجاري، وحمل اسم Nokia 9 PureView، قد تبدلت بعد تجارب الاستخدام على المدى الطويل.

ولكن نوكيا مثلما عودت عشاقها على إرضائهم بشكل تام، كشفت عن نيتها طرح النسخة المعدلة من الهاتف وهى Nokia 9.1 PureView، والتى ستأتى بكاميرا أفضل، ومعالج أقوى.

وستكشف شركة HMD المالكة لعلامة نوكيا عن الهاتف الجديد فى الربع الثالث من العام الجارى، لعلاج الأخطاء التى كانت بشقيقه الأكبر.

وسيحتوى Nokia 9.1 PureView على معالج قوى من نوع Snapdragon 855، مع تقنية الإتصال بتكنولوجيا الجيل الخامس 5G، مع أداء محسن للكاميرا التى ستكون الأقوى فى تاريخ الشركة.

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