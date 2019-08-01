صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسي حول مشروع التحول الرقمي

أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة صباح اليوم الخميس، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته أمس بجلسة إطلاق مبادرة التحول الرقمي بمنتدى الشباب في نسخته السابعة بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، تحت عنوان "السيسي للمصريين: الدولة ستتغير شكلا ومضمونا في المستقبل" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد حرصه على تطبيق (رقمنة) الدولة، وإنشاء قواعد بيانات كاملة لمصر؛ وذلك لمكافحة الفساد ومساعدة المواطنين وتسهيل حياتهم، مطمئنًا المصريين بأن كل بياناتهم يتم التعامل معها بخصوصية شديدة وبالسرية المناسبة.





ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله: "إن شكل الدولة المصرية ومضمونها، سيكون مختلفا بإذن الله في المستقبل، وسنتحدث عن دولة جديدة تماما في كل المجالات، وعلى رأسها مجال الرقمنة.. وعن طريق قواعد البيانات المكتملة سوف أستطيع أن أتوصل من خلال دراسة البيانات، أن النمو الصحي لقرية أقل من القرى المجاورة لها، قبل ذلك كنا نقوم بعمل مسح كامل ، ويحتاج وقتاً طويلاً وجهداً وتكلفة مالية، إلا أن قواعد البيانات، طالما أنها مستكملة ومحوكمة ودقيقة، يمكن أن تجعلنا قادرين على متابعة كل شيء في مصر، ليس فقط لمكافحة الفساد، ولكن لمساعدة الناس وتسهيل حياتهم".





من جانبها، قالت صحيفة "الجريدة" تحت عنوان "السيسي يكشف عن مشروع لإنشاء "عقل إلكتروني للدولة" بكلفة 25 مليار جنيه على عمق 14 مترًا في العاصمة الجديدة" إن الرئيس السيسي أكد أن عملية التحول الرقمي، وإنشاء قواعد بيانات كاملة لمصر، ستساعده في الاطلاع على حال المواطنين ماديا واجتماعيا، من خلال قواعد البيانات الخاصة بهم" معلنا أن الدولة تعمل على إنهاء مشروع عقل جامع لبيانات الدولة المصرية، في مكان ما مؤمن بشكل جيد في العاصمة الإدارية الجديدة، بالتزامن مع خطوات نقل الجهات الإدارية للدولة بها؛ وذلك بتكلفة تقدر بنحو 25 مليار جنيه.





وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أوضح أن العقل الجديد للدولة، هو عبارة عن مكان يضم جميع بيانات الجهاز الحكومي، ويكون قادرا على التحليل وإخراج النتائج وطرح المقترحات، مشددا على أن هذا العقل الرقمي، يخضع لتأمين شديد، كما أن له مكانا آخر تبادليا على سبيل الاحتياط.





ونقلت عن الرئيس السيسي قوله: "في العاصمة الإدارية، هيبقى فيه 50 ألف حاسب أمام كل موظف مدرب على التشغيل وتداول البيانات... الكلام ده إحنا رايحين له اعتبارا من منتصف العام القادم.. طيب العقل فين؟ العقل على عمق 14 مترا في منطقة ما... مجمع فيها كل خوادم المنظومة اللي هي هتبقى عقل الدولة المصرية من أول ما نطلقه".





بدورها، قالت صحيفة "النهار" تحت عنوان "السيسي: قواعد بيانات المصريين أمن قومي"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن قواعد البيانات الدقيقة تمكن الدولة من مساعدة المواطنين وتسهيل حياتهم، إلى جانب مكافحة الفساد، مشددًا على أن قواعد البيانات الكاملة للمجتمع المصري، تمثل أمنًا قوميًا ومشروعًا كبيرًا.





وحول برنامج الإصلاح الاقتصادي، نقلت "النهار" عن الرئيس السيسي قوله، إنه فكر في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال عام 2016، في حالة رفض الشعب للإصلاحات الاقتصادية، موضحا أن قرار إجراء الإصلاحات الاقتصادية، كان مهما للحفاظ على الدولة المصرية ومنع انهيارها، كاشفا أنه قال للحكومة حينها ، إن عليها الاستعداد لتقديم استقالتها في حالة رفض الشعب لتلك الإصلاحات، المتمثلة في خفض الدعم وتحرير سعر العملة.



