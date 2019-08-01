فتح باب التقديم للمدن الجامعية بجامعة الأقصر

أعلن الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر عن فتح باب التقديم الالكترونى بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2019 /2020، وذلك فى الفترة من 1 أغسطس 2019 وحتى 31 أغسطس 2019 ، للطلبة والطالبات القدامى والمستجدين.





وأكد أنه فى إطار تقديم تسهيلات لذوى الاحتياجات الخاصة تقرر تخصيص أماكن فى الأدوار الأولى فى المبانى الجامعية لهم.





وأوضح أنه جار الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد داخل مبانى المدينة الجامعية، وقريبًا سوف يتم الانتهاء من معمل الحاسب الآلى فى المدينة الجامعية بمدينة طيبة وخدمة الإنترنت واى فاى للطلبة والطالبات.



