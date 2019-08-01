أمة لن ترضى بغير المجد بديلا.. الرئيس ينجح في إعادة صياغة بناء الشخصية المصرية في مؤتمر الشباب السابع.. و48 ساعة بالعاصمة الإدارية الجديدة تغير قريبا من مستقبل مصر

الرئيس:

إطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر فقرا "حياة كريمة"

تحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلى حالة حوارية دائمة

قيام الحكومة بتبني العمل على المشروع الحضاري لمنطقة رأس التين

تكليف شباب نموذج محاكاة الدولة بالتنسيق مع مجلس الوزراء لـ تنفيذ إستراتيجية التسويق الحكومي

تكليف الحكومة بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بإقامة مقر لها بالعاصمة الإدارية الجديدة

تشكيل مجموعات عمل شبابية معاونة لمؤسسات الدولة لمتابعة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى

تكليف الوزراء ببحث جميع التوصيات الصادرة من حكومة المحاكاة ورفع تقرير بها خلال 15 يومًا

تكليف مجلس الوزراء بضرورة الانتهاء من وضع تصور قانوني للمحليات ومجلس الشيوخ للتقدم بهما لمجلس النواب

تكليف رئاسة الوزراء وأجهزة الدولة بإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي وتنفيذ منظومة الحوكمة

مكاسب المؤتمر

الجلسة الافتتاحية

نموذج محاكاة الدولة المصرية

الجلسة الثانية لنموذج محاكاة الدولة المصرية

البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقي

مبادرة التحول الرقمى

حياة كريمة





من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم اتخاذ القرار بشأن توفير كل ما تحتاجه الفئات الأكثر فقرًا، وذلك تأكيدا على أن الدولة معهم ولن تتركهم أبدًا، ونؤكد لهم أيضًا أن الأمر يحتاج إلى توحيد مجهود كل المؤسسات في مصر.

اسأل الرئيس

- مجلس الشيوخ يعتمد في الأساس على عنصر الخبرة، والذي يتوافر في الإنسان بعد فترة من العمر، ولا يتوافر في مرحلة الشباب.

- تطور الصراع بين إيران وأمريكا إلى التدخل العسكري سيؤثر بشكل كبير على الشرق الأوسط، ونحن كدولة نسعى دائمًا للحلول السلمية البعيدة عن الشكل العسكري.

- إجراءات الإصلاح الاقتصادي ستنتهي هذا العام، ولكن الإصلاح في حد ذاته مستمر ولن يتوقف.

- نتحرك بشكل فعلي إلى الأمام في كل المجالات، ولكن تلك الحركة تحتاج إلى الوقت حتى تظهر.



الجلسة الختامية

توصيات المؤتمر

على مدى 48 ساعة، استضافت العاصمة الإدارية الجديدة واحدا من أقوى مؤتمرات الشباب، حيث أقيمت النسخة السابعة للمؤتمر الوطنى الدورى للشباب، بمشاركة واسعة من جميع المصريين، ما جعل تلك النسخة انطلاقة حقيقية لمصر نحو المستقبل.فالمكان والزمان يؤكدان أن الدولة المصرية عازمة وبكل قوة نحو الانطلاق لمستقبل جديد، مستقبل واعد يحكمه التخطيط السليم والترتيب الجيد والمدروس وعدم ترك الأمور للعشوائية وشهدت العاصمة الإدارية على مدى يومين ما يقرب من ثمان جلسات ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته السابعة، وكانت كل جلسة تؤكد أن القادم لمصر أفضل وبقوة.مكاسب عديدة حققها المؤتمر الوطنى الدورى السابع للشباب، لعل من أهمها إقامته فى العاصمة الإدارية الجديدة وتوجيه رسالة للعالم أجمع بانطلاق مصر نحو المستقبل ونحو التطور والتقدم ولن تعود للوراء مهما حدث.كذلك من بين مكاسب المؤتمر بزوغ نجم تنسيقية شباب الأحزاب، حيث شاركت فى فعاليات المؤتمر بقوة، ومنحهم الرئيس عبد الفتاح السيسى الفرصة كاملة كى يعبروا عن أفكارهم بكل حرية وشفافية، كل تلك الأمور تؤكد أن النسخة السابعة للمؤتمر الوطنى للشباب كانت من أقوى نسخ مؤتمرات الشباب.شهدت الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر والتى أعلن فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى انطلاق فعاليات المؤتمر فى نسخته السابعة عرضا لمجموعة من الشباب المصرى الملهم الناجح فى مختلف المجالات داخل وخارج مصر قصص نجاحه، كما تم عرض فيلم تسجيلى بعنوان «بطل كل يوم» يرصد قصص كفاح أبنائنا من الشباب وكيف أنهم واجهوا تحديات وصعاب ورغم ذلك لم تمنعهم عن تحقيق ما يصبو إليه.كما شهدت فعاليات اليوم للمؤتمر واحدة من الجلسات المهمة والقوية والتى تكشف حجم التدريب والتأهيل الذي يحصل عليه شباب البرنامج الرئاسى للتأهيل للقيادة هي جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية والتى حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى ومسئولو الحكومة، وفيها عرض ممثل رئيس الوزراء، بحكومة نموذج محاكاة الدولة المصرية، بعض الظروف التى كانت تمر بها الدولة، ممثلة فى سوء أحوال البنية التحتية والحالة الأمنية قبل عام 2014، والتي بدأت مرحلة التطور منذ هذا الوقت، أدت إلى تغير في معدل التضخم السنوي، بجانب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وزيادة الاستثمار الأجنبي.وخلال تلك الجلسة، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى بمداخلة أكد فيها أنه على أي حكومة وضع الرأي العام في الاعتبار عند اتخاذ أي قرار هام يتعلق بقضية شائكة، ومن ثم العمل على تخفيف آثاره وتبعاته، كما أكد عدم قدرة الدولة في السنوات الماضية على التعامل مع الرأي العام، أجل الإصلاح الاقتصادي لمدة 40 عامًا.وقال الرئيس إن كل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم اتخاذها، كانت في ظروف استثنائية، حيث إن مصر شهدت ثورتين في ثلاث سنوات فقط، وأضاف: «ما أردته هو إعادة بناء الشعور بالثقة مرة أخرى لدى الشعب المصري حتى يستطيع بناء دولته في المستقبل».وأوضح الرئيس السيسى أن الشعب المصرى سبب له الشرف أمام العالم أجمع لقوة احتماله ومساندته للإجراءات الاقتصادية رغم صعوبة تبعاتها، مشيرا إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وفرت ما يقرب من 5 ملايين فرصة عمل.وخلال الجلسة الثانية لنموذج محاكاة الدولة المصرية، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين هى برامج مستدامة ولن تتوقف، مشيرا إلى أنه ليس لدى الحكومة أى نوايا أو برامج لإلغاء الدعم الذى يتم تقديمه للمواطنين.وقال رئيس مجلس الوزراء إن طبيعة النمو فى أى دولة نجد أن هناك شرائح فى المجتمع تحتاج إلى دعم، لافتًا إلى أن الدولة تسعى بالتعاون بين جميع وزاراتها وأجهزتها المعنية بوصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، وإذا تم تحقيق ذلك ستكون الحكومة نجحت فى تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية.وشدّد الدكتور مصطفى مدبولى على أن الحكومة مستمرة فى تقديم الدعم لمستحقيه، مع وجود إجراءات من الحكومة لحوكمة وميكنة برنامج الدعم ووصوله لمستحقيه، وكشف رئيس الوزراء عن النسبة التى وصلت الحكومة إليها من دقة فى هذا البرنامج والتى اقتربت أكثر من 90%.وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الدولة اتخذت إجراءات لترشيد الدعم المقدم للمواد البترولية، وهو ما ساعد فى زيادة المبالغ المالية المخصصة لمبادرة وبرنامج تكافل وكرامة وحياة كريمة وزيادة السلع التموينية.وفيما يتعلق بالمحور الثاني من الجلسة الخاص بالتحديات الأمنية، واضطرابات الإقليم، وجه الدكتور مصطفى مدبولى الشكر للشباب المشاركين فى نموذج المحاكاة وشباب الأحزاب والخبراء، وقال: "لدينا شباب ملم بالعديد من قضايا بلدة وهى رسالة مهمة جدًا أسعدتنا جميعًا على أمل ومستقبل مصر".وأكد رئيس الوزراء أن مصر فى قلب منطقة شديدة الاضطراب وتواجه قلاقل شديدة جدًا من دول مجاورة في كل الاتجاهات لموقع مصر، وأشار إلى أن الهدف الذى تسعى إلى تحقيقه الدولة المصرية هو الحد من الإرهاب الموجود فى المنطقة والذى تسبب فى تهاوى دول كثيرة بالمنطقة.ولفت رئيس الوزراء إلى أن الرئيس السيسى نجح خلال الفترة الماضية فى إعادة مصر لمكانتها الطبيعية فى العالم، مشددا على أن مصر دولة ليس لديها أى أجندات خارجية فى أى دولة بالعالم وتسعى فقط للسلام والخير والأمن لكل شعوب العالم.وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن القوات المسلحة والشرطة المصرية قادرة على مواجهة أى تحديات خارجية، لافتاَ إلى أن المشكلة التي يمكن أن تواجهنا هي حروب الجيل الرابع والمنصات الإلكترونية المختلفة والتى تسعى للتأثير على الشباب، وتحاول أن تخلق لديهم نوعا من الغضب على الظروف التي تم خلقها من هؤلاء الأشخاص، بما يؤدى إلى وجود رغبة وغضب فى القيام بأعمال عنيفة مما يتسبب فى ظهور خلايا إرهابية.وشهد اليوم الثاني لفعاليات المؤتمر الوطنى للشباب حفل تخرج المشاركين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، بحضور الرئيس السيسى، حيث تضم الدفعة الأولى 100 شاب وشابة يمثلون 29 دولة أفريقية.من جانبها، أكدت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أثناء حفل تخرج المشاركين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، أن الشباب المشارك حصل على تدريب عالي المستوى لأول مرة، دون الحاجة إلى وساطة، ولأول مرة أيضًا يجد الشباب المصري والأفريقي رئيسًا يؤمن بهم ويشركهم في العمل العام بشكل فعلي.فى حين قال عبد المؤمن إمام، من نيچيريا، أحد طلاب الدفعة الأولى بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب: "أحمد الله أنه أعطاني فرصة التعليم والتدريب في مصر على يد نخبة عظيمة من المعلمين، وأتمنى أن نكون أنا وباقي زملائي عند حسن ظن الرئيس عبد الفتاح السيسي".وقالت خديجة رزجي، من الجزائر، إحدى طالبات الدفعة الأولى بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب: "الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطانا فرصة كبيرة لتحقيق حلمنا، وبناء جيل جديد جدير بتولي القيادة في المستقبل، وأشعر بالفخر كوني جزءا من هذا البرنامج".ومن بين فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر؛ جلسة إطلاق مبادرة التحول الرقمي والتى قال فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مداخلته بها إن التحول الرقمي هو خطوة هامة جدًا في تاريخ مصر، ستمكن الدولة من عمل قاعدة بيانات هائلة لكل المواطنين، تسهيلًا لخدمتهم، كما أن المواطن المصري لا يريد حدوث فساد، والذي يعد من أهم أهداف التحول الرقمي.من جانبه، قال أكرم عبد الباسط، وكيل هيئة الرقابة الإدارية إن "هدفنا هو القضاء التام على الفساد، حتى نحصل على الرضا التام من قبل المواطن من خلال تحقيق التحول الرقمي".وقال وزير التموين إنه لا يمكن وصول الدعم للمستحقين بشكل دقيق إلا لو امتلكنا قاعدة بيانات صحيحة لكل المواطنين، وهو ما يحدث في الوقت الحالي، فى حين قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن "هدفنا هو تسهيل الأمور على المواطن المصري وتسيير أموره بدون أي تعقيدات أو صعوبات، وهذا هو ما تسعى إليه فكرة التحول الرقمي".شهد المؤتمر انطلاق المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم القرى الأكثر احتياجًا، حيث أكد الرئيس السيسى أنه لولا الإصلاح الاقتصادي كانت مصر "سوف تخرب"، كما أن الدولة المصرية تحتاج إلى ١٨ تريليون جنيه لحل مشاكلها.فى حين قالت وزير التخطيط والإصلاح الإداري إن أهم استثمار تقوم به مصر حاليًا هو الاستثمار في الإنسان، عن طريق تحسين خدمات المعيشة، ومحاولة القضاء على كل العوامل السلبية التي تؤثر على حياته، وأهمها انخفاض جودة التعليم، والتي كانت من أهم أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي.من جانبها، قالت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، إن مبادرة حياة كريمة تسعى لتحقيق عدد من الأهداف، أهمها القضاء على البطالة وخلق فرص عمل، وتعظيم التعاون بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين الأكثر احتياجًا.ثم كان الجميع على موعد مع جلسة «اسأل الرئيس»، والتى شهدت مبادرة جديدة تم إطلاقها وهى «شارك الرئيس»، وجاءت أبرز رسائل الرئيس فى تلك الجلسة كالتالى، حيث أكد الرئيس أن الإصلاح الاقتصادى امتد إلى المنظومة الإعلامية فى مصر، حيث أثبت الإصلاح الاقتصادى للإعلام حجم التفاوت بين المصروفات والإيرادات، زبلغت المصروفات أكثر من 6 مليارات جنيه أمام إيرادات أقل من 3 مليارات جنيه.كما قال الرئيس السيسى إن الدولة المصرية تعمل على إحداث نهضة فنية وثقافية معاصرة وتقوم بتحديث أدواتها، حيث ستقوم بالانتهاء من أكبر مدينة للثقافة والفنون فى العالم منتصف 2020 فى العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة لمدينة فنون وثقافة أخرى فى العلمين الجديدة لإطلاق سبل إتاحة الإبداع الفنى للجميع.كما جاءت رسائل الرئيس كالتالى:- نسعى إلى تفعيل دور المحليات، لأن اختيار أعضاء المجالس المحلية سيساهم بشكل كبير في عملية التطوير التي نقوم بها، وأتمنى أن يقوم البرلمان بالنظر إلى قانون المحليات في دورة انعقاده المقبلة.- الإرادة تصنع كل شيء، أعدكم أن نحقق ما نتمناه في كل المجالات.- آليات العمل الصحيحة هي التي تصنع الفارق الحقيقي بين الدول المتقدمة ودول العالم الثالث.- رغم هزيمتنا في كأس الأمم الأفريقية، إلا أننا استفدنا بشكل كبير من عملية التنظيم المشرفة، والتي أبرزت ضرورة عودة الجماهير للملاعب.- لن نسمح بمجاملات في أي قطاع من القطاعات ولن نتهاون إذا حدث ذلك.- حققنا إنجازات عديدة في مجال الغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية، جعلتنا نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.- أولى الخطوات التي اتخذناها منذ خمس سنين لإصلاح التعليم الجامعي، كانت التوأمة بين الجامعات المصرية الجديدة والجامعات العريقة ذات التصنيف المرتفع في العالم.- تطوير ملف النقل يحتاج إلى مليارات الجنيهات، ولكننا قطعنا شوطًا كبيرًا به، ستظهر نتائجه خلال العامين المقبلين.- نحتاج إلى أن العمل أكثر، بالعمل وحده سنستطيع أن نتجاوز كل الظروف الصعبة.- نعمل على قدمًا وساق حتى أنه ليس لدينا وقت لافتتاح المشاريع المُنجزة خلال الفترة الماضية.جاءت الجلسة الختامية لفعاليات المؤتمر والتى شهدت أكثر من فقرة، حيث كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب شباب اليد في ختام المؤتمر الوطني للشباب، وعقب الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: «مكنش ينفع يفوتنا في يوم زي دا إننا نحتفل بالنجاح اللي حققوه، وحصولهم علي المركز الثالث على مستوى العالم».وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: «إحنا هنستقبلهم في الرئاسة ونحتفل بهم ونكرمهم»، كما قام الرئيس بتكريم عدد من الشباب المتميز، بمنحهم دروع التميز، وهم المهندسة زينب رمضان، أول مهندسة تعمل في محطة طاقة شمسية، وهيثم السيد، صاحب مشروع عربية الحواديت.كما كرم أيضا مريم عادل عزب، بطل الفروسية الأوليمبية، والمهندس شريف العبد، ثاني مصري يتسلق قمة جبل ايفرست، وابتسام فريد، الحاصلة على دكتوراه وتميز النساء في العمارة والإنشاء، ومحمد كيلاني، أول مصري عربي افريقي يقطع مسافة ١٠٠ كم من القاهرة للعين السخنة بطرف صناعي.كما تم تكريم أوليفيا جرجس الحاصلة على ميدالية فضية في أوليمبياد ٢٠١٧، ومنال مصطفى "دهب" تعمل على عربية كبدة صغيرة في حارة وتحلم أن تصبح مذيعة، وفرح الديواني، أول مطربة عربية تحصل على جائزة أفضل مغنية أوبرا شابة من أوبرا باريس، وهديل ماجد، الحاصلة على العديد من الجوائز في الفن، ومريم كمال، فنانة متعددة المواهب.وفى النهاية، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة أكد فيها أن الشباب المصري المتحمس والواعى يتصدر المشهد الوطنى يحمى الأرض والعرض ويصنع المجد وفلاحًا يزرع سنابل الأمل، مضيفا أن السعادة تبلغ مداها حينما يشاهد مؤتمرات شباب مصر وحوارهم الراقى القائم على أسس وطنية وموضوعية، مشيرًا إلى اجتماع شباب مصر من كافة الفئات الذى جمعهم حب مصر.وقال إنه حرصًا على تعزيز هذه التجرية الحوارية تحويل نموذج الدولة المصرية إلى حالة حوارية دائمة من خلال تشكيل مجموعات عمل لتكون على اتصال دائم بالحكومة ومؤسسات الدولة، موضحا أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل حلم المستقبل لوطن عظيم قادر على احتواء أبنائه، مضيفا أن الوطن العظيم يخوض عمار التحدي ويسعى للسلام والبناء معبرًا عن فخره الشديد لامتلاك القدرات لتحقيق تطلعاتنا المشروعة.وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى: "استقر يقيني بأننا أمة لن ترضى بغير المجد بديلا"، موضحا أن تاريخ الدولة المصرية ممتد بكل فخر عبر آلاف السنين، مشيرا إلى أنه تمسك بما تعلمه في مسيرتي المهنية والإنسانية، مؤكدا أن الوطن لديه قدرات غير محدود ولدي ثقة مطبقة في إرادة شعبة القومية.وأكد الرئيس أن المواطن المصري خاض المعركة متحديا جميع تبعات الإصلاح الاقتصادي، مواجها جميع التحديات الإرهابية التي اعترضته، مشددا علي أن أبناء مصر الأبرار يظلون نموذجا مشرفا ومبهرا دائما للعالم، حيث كان الأول في مواجهة جميع التحديات الكبرى.أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى توصيات المؤتمر الوطنى الدورى السابع للشباب ، والتي جاءت كالتالي:- تحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلى حالة حوارية دائمة من خلال تشكيل مجموعات عمل من شباب البرنامج الرئاسي والأحزاب والسياسيين والباحثين والجامعات المصرية لتكون على اتصال دائم الحكومة ومؤسسات الدولة في كل ما هو مطروح للنقاش على أجندة العمل الوطني.- تشكيل مجموعات عمل شبابية معاونة لجهات ومؤسسات الدولة لمتابعة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى على أن تبدأ بالعمل تحت إشراف الحكومة والوزارات المعنية.- قيام الحكومة بتبني العمل على المشروع الحضاري لمنطقة رأس التين المقدم من الشباب والتأكيد على أهمية قيام المطورين العقاريين بتنفيذ هذا المشروع.- تكليف الوزراء ببحث جميع التوصيات الصادرة من حكومة المحاكاة ورفع تقرير بها خلال 15 يومًا من تاريخه ومناقشة تنفيذ ما ورد بها خلال المؤتمر الشباب القادم.- إطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر حياة كريمة، وتحقيق التكامل بينه وبين الإستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر ومن خلال النموذج المقدم من الشباب القائم على تحقيق التكامل بين الحكومة والمجتمع المدني.- تكليف مجلس الوزراء بضرورة الانتهاء من وضع تصور قانوني المحليات ومجلس الشيوخ، للتقدم بهما لمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم والبدء الفوري في تأهيل الشباب على العمل المحلي والسياسي لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للشباب المصري.- تكليف شباب نموذج محاكاة الدولة بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتنفيذ إستراتيجية التسويق الحكومي.- تكليف الحكومة بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بإقامة مقر لها بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن يشمل مركز تدريب للشباب العربي والأفريقي بالتوسع في تقديم البرامج التدريبية للأشقاء العرب والأفارقة.- تكليف رئاسة الوزراء وأجهزة الدولة بإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي وتنفيذ منظومة الحوكمة على أن يبدأ بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد.