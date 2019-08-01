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موعد صرف معاشات أغسطس من البريد والبنوك يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:00 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرضت الإعلامية رشا مجدى، مقدمة برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الخميس، أبرز عناوين الصحف المصرية، والتي جاءت كالتالي: 

- الرئيس السيسى فى الجلسة الختامية للمؤتمر الوطنى السابع للشباب: قيام الحكومة بتبنى العمل على المشروع الحضارى لمنطقة رأس التين.. إطلاق المشروع القومى لتنمية القرى الأكثر فقراً «حياة كريمة».
-رئيس الوزراء: مبادرة "حياة كريمة" تتطلب تنسيقًا كاملًا بين الحكومة والمواطنين. 
- اليوم.. التضامن تبدأ صرف معاشات أغسطس من البريد والبنوك.
- عيادات الإقلاع عن التدخين مجانًا ضمن "100 مليون صحة".
- أول يوم " تنسيق المرحلة الثانية": 55 ألف طالب يسجلون رغباتهم
- واشنطن توبخ ألمانيا بشأن مهمة مضيق هرمز العسكرية.

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