موعد صرف معاشات أغسطس من البريد والبنوك يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرضت الإعلامية رشا مجدى، مقدمة برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الخميس، أبرز عناوين الصحف المصرية، والتي جاءت كالتالي:





- الرئيس السيسى فى الجلسة الختامية للمؤتمر الوطنى السابع للشباب: قيام الحكومة بتبنى العمل على المشروع الحضارى لمنطقة رأس التين.. إطلاق المشروع القومى لتنمية القرى الأكثر فقراً «حياة كريمة».

-رئيس الوزراء: مبادرة "حياة كريمة" تتطلب تنسيقًا كاملًا بين الحكومة والمواطنين.

- اليوم.. التضامن تبدأ صرف معاشات أغسطس من البريد والبنوك.

- عيادات الإقلاع عن التدخين مجانًا ضمن "100 مليون صحة".

- أول يوم " تنسيق المرحلة الثانية": 55 ألف طالب يسجلون رغباتهم