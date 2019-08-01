ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديبالا يصدم مانشستر يونايتد

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:52 ص
ديبالا
ديبالا
محمد السعيد
وجه باولو ديبالا، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، صدمة لنادي لنادي مانشستر يونايتد برفضه الانضمام إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع "كاتشيو ميركاتو" الإيطالي أن ديبالا رفض الانضمام إلى مانشستر يونايتد، وقرر البقاء مع يوفنتوس، حيث يرى نفسه جزءا من مشروع اليوفي الجديد تحت قيادة مارويسيو ساري.

وأضاف الموقع أن ديبالا غير مقتنع تماما بمشروع مانشستر يونايتد سواء من الناحية الاقتصادية أو الفنية.

وعانى ديبالا من الابتعاد عن التشكيلة الأساسية ليوفنتوس، خلال العديد من المباريات خلال الموسم الماضي، مما زاد التكهنات بشأن رحيله عن السيدة العجوز هذا الصيف.

موضوعات متعلقة

100 مليون يورو شرط يوفنتوس للتنازل عن النجم الأرجنتيني

طلب 90 مليون يورو.. يوفنتوس يغلق الباب أمام توتنهام بشأن ديبالا واللاعب يفكر فى الرحيل

مانشستر يونايتد يقترب من ضم نجم ليستر سيتي مقابل 80 مليون إسترليني

ترشيحاتنا

الإفتاء توضح حكم من لم يستطع ذبح الهدي في الحج

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 1-8-2019.. فيديو

شاهد.. منة فضالي تنشر صورة مع شقيقتها لأول مرة

جرح ضابط إسرائيلي وجنديين.. شاهد لحظة ضرب دورية للاحتلال على حدود غزة

المستكاوي يعلق على قائمة أفضل لاعب في العالم والأقرب للتتويج ..فيديو

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم 1 -8-2019 .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تلاميذ المدارس يكتشفون ملامح الفن اليوناني الروماني في المتحف المصري.. صور

عاقر واتجوزت 3 مرات.. قاتلة طفلي زوجها: خلصت على الولد في رمضان والبنت بعده بشهرين.. صور

أنيقة كالعادة.. زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها