ديبالا يصدم مانشستر يونايتد

وجه باولو ديبالا، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، صدمة لنادي لنادي مانشستر يونايتد برفضه الانضمام إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكر موقع "كاتشيو ميركاتو" الإيطالي أن ديبالا رفض الانضمام إلى مانشستر يونايتد، وقرر البقاء مع يوفنتوس، حيث يرى نفسه جزءا من مشروع اليوفي الجديد تحت قيادة مارويسيو ساري.



وأضاف الموقع أن ديبالا غير مقتنع تماما بمشروع مانشستر يونايتد سواء من الناحية الاقتصادية أو الفنية.



وعانى ديبالا من الابتعاد عن التشكيلة الأساسية ليوفنتوس، خلال العديد من المباريات خلال الموسم الماضي، مما زاد التكهنات بشأن رحيله عن السيدة العجوز هذا الصيف.

