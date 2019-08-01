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شيخ الأزهر يتبرع بنصف مليون جنيه لـ تحيا مصر

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:56 ص
صدى البلد
محمد شحتة
تبرع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بنصف مليون جنيه من قيمة جائزة الأخوة الإنسانية من دار زايد التي منحت لفضيلته نتيجة لجهوده العالمية في نشر السلام والعمل على تحقيق الأخوة الإنسانية.

وأشاد الإمام الأكبر بالإنجازات التي حققها صندوق تحيا مصر خلال فترة قصيرة من إنشائه، من خلال العديد من المشاريع التي شملت تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

وقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ابن مدينة القرنة غربي الأقصر، تبرعا شخصيا لدعم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر بمبلغ نصف مليون جنيه، مساهمة منه لاستكمال دور المستشفى في تقديم أفضل خدمات طبية مجانية لمرضى السرطان من أبناء محافظات الصعيد.

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