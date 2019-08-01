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هشام يكن: الكفاءة يجب أن تكون معيار اختيار الجهاز الفني للمنتخب.. فيديو

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:18 ص
صدى البلد
محمود محسن
أثنى الكابتن هشام يكن نجم نادي الزمالك منتخب مصر السابق على ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر الشباب على تأكيده أن مصر لديها كوادر جيدة في كل المجالات مؤكدًا أن هذا الخطاب رسالة بأنه سوف يتم اختيار جهاز فني وطني. 

وأضاف نجم نادي الزمالك منتخب مصر السابق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الورد على فضائة ten انه يجب أن يتم اختيار مدرب المنتخب الوطني على أساس الكفاءة والإنجازات التي حققها مع المنتخب وليس على أساس المحسوبية وأن يحقق نتائج بشكل يليق بسمعة مصر.

وتابع نجم نادي الزمالك منتخب مصر السابق أن المجموعة التي سوف تعمل مع الجهاز الفني للمنتخب يجب ان تكون على كفاءة عالية، منوها إلى ضرورة أن تكون منظومة العمل متكاملة وللمساعدة في اختيار اللاعبين بشكل جيد.

وأشار نجم نادي الزمالك منتخب مصر السابق إلى أن المدرب الأجنبي يحصل على راتب عال ونستطيع ان نوفر تلك الأموال في عمل معايشات للمدربين المصريين بالخارج للوصول لأعلى المستويات، مؤكدا على انه يوجد أسماء عديدة مطروحة منها ربيع ياسين وأحمد الكاس ومجموعة أخرى متميزة.

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