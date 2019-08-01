مخلوق أمريكي يقتحم الأراضي الروسية

قد تفاجئك حشرة صغيرة تهاجم منزلك وتلجأ إلى الحلول التقليدية كالرش وتهوية المكان، ولكن المزعج فعلا هو الحشرات الطائرة لا تعلم من أين ستهاجمك، وإذا اقتحمت منزلك لا تتركه بسهولة.





تفاجأ المواطنون الروس بإقتحام الصراصار الأمريكي الكبير لحياتهم بشكل سريع، ويعتبر ذلك الصرصار هو غريب عن المجتمع الروسي فهذا الحجم غير منتشر لديهم، وفقا لوكالة روسيا اليوم.





وأوضح أحد الخبراء أن الصراصير الطائرة تعيش بالقرب من الإنسان، وتتغذى على فضلات الطعام الناتجة عن الإنسان كأي صرصار عادي، كما أضاف أن تلك الصراصير تختبئ بين الشقوق وسراديب المباني في فصل الشتاء.



