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مخلوق أمريكي يقتحم الأراضي الروسية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:22 ص
صراصير كبيرة الحجم
صراصير كبيرة الحجم
مريم صليب
قد تفاجئك حشرة صغيرة تهاجم منزلك وتلجأ إلى الحلول التقليدية كالرش وتهوية المكان، ولكن المزعج فعلا هو الحشرات الطائرة لا تعلم من أين ستهاجمك، وإذا اقتحمت منزلك لا تتركه بسهولة. 

تفاجأ المواطنون الروس بإقتحام الصراصار الأمريكي الكبير لحياتهم بشكل سريع، ويعتبر ذلك الصرصار هو غريب عن المجتمع الروسي فهذا الحجم غير منتشر لديهم، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وأوضح أحد الخبراء أن الصراصير الطائرة تعيش بالقرب من الإنسان، وتتغذى على فضلات الطعام الناتجة عن الإنسان كأي صرصار عادي، كما أضاف أن تلك الصراصير تختبئ بين الشقوق وسراديب المباني في فصل الشتاء.

جدير بالذكر أن الموطن الأصلي لهذه الصراصير، هو جنوب إفريقيا، وانتقلت إلى الأمريكتين ومنها إلى أوروبا في القرن السابع عشر من خلال الإنسان، ويوجد أكثر من يوجد في العالم أكثر من 4500 نوع من الصراصير.

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