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فن

نوال الزغبي في جولة غنائية بالمكسيك.. 2020

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:29 ص
نوال الزغبي
نوال الزغبي
سعيد فراج
أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، من خلال حسابها الشخصي على انستجرام، عن استعدادها لجولة غنائية في المكسيك، خلال أيام 31 يناير، 1، 2، 3 فبراير لعام 2020.

على جانب آخر، حققت نوال الزغبي نجاحا كبيرا بعد يوم من طرح أحدث كليباتها الذي يضم ٣ أغنيات دفعة واحدة معًا، 4 ملايين و135 ألف مشاهدة بعد طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا عبر يوتيوب، يوم الخميس 18 يوليو.

وتقدم نوال الزغبي خلال الكليب ثلاث أغنيات "كده باي، جوه قلبه، صبح صبح"، وهي أكثر الأغنيات انتشارا من ألبومها الجديد "كده باي".

كانت نوال الزغبي صورت الكليب في ولاية جورجيا الأمريكية وتفرغت من بعدها لحفلاتها الغنائية في لبنان وسوريا.

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