بعد إصابة 3 إسرائيليين.. تل أبيب تشتعل غضبا.. انتقادات حادة لـ جيش الاحتلال.. الحادث كشف تآكل قوة الردع الإسرائيلي.. وتوقعات بانفجار الأوضاع غدا على حدود غزة

بعد إصابة 3 إسرائيليين على حدود غزة.. تل أبيب تشتعل غضبًا

عملية اشتباك مسلح التي نفذها فلسطيني على حدود قطاع غزة

اهتم الإعلام العبري اليوم، الخميس، بنشر ردود الفعل الغاضبة لـ تل أبيب بعد استهداف دورية إسرائيلية على حدود غزة، ما أدى إلى إصابة ضابط وجنديين بجيش الاحتلال.وتعرض الجيش الإسرائيلي لمزيد من الانتقادات الحادة بعد عملية الاشتباك المسلح التي نفذها فلسطيني على حدود قطاع غزة، وأدت إلى استشهاده وإصابة 3 إسرائيليين من جيش الاحتلال.وقالت القناة 13 العبرية، إن الفلسطيني منفذ الهجوم انتقم لشقيقه الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال في المسيرات الحدودية منذ أشهر.وقال المراسل العسكري للقناة 13 أور هيلر، إنه يكشف التكتيك المستخدم من قبل الجيش على حدود غزة، والسؤال يتركز حول ما ستحمله الساعات المقبلة من ردود فعل، خاصة من حركة حماس.وقال المحلل العسكري لصحيفة "معاريف" تال ليف رام، إن العملية بحاجة إلى إجراء فحص وتحقيق عميق حول تآكل التعليمات الأمنية، مشيرًا إلى أن هناك 100 متر في منطقة السياج محظور الاقتراب منها لمنع مثل هذه الهجمات متسائلًا كيف تمكن المسلح من الاقتراب لهذه الدرجة ودخول الحدود وتنفيذ العملية.وأضاف تال ليف رام أنه في الفجوة بين رؤى كبار المسئولين والتعليمات التي تنقل للميدان، يجب على الجيش التحقق من أن المبادئ والتعليمات التوجيهية لا تخلق اللبس بين الجنود مشيرًا إلى وجود إخفاق تشغيلي واضح خلال العملية من قبل الجنود.ورجح أن يكون الجنود لم يتعاملوا مع الحدث كأنه هجوم ضدهم، خاصة مع تكرار عمليات التسلل من قبل الفلسطينيين في الفترات الأخيرة، وغالبيتهم لم يكونوا مسلحين والجيش لن يرد من جهته.وتساءل أمير بوخبوط المحلل العسكري لموقع "والاه"، فيما إذا كان الحدث سيشعل الأوضاع على الحدود يوم غد الجمعة واعتبر أن التقييم الأولى للجيش بأن المنفذ عمل بشكل مستقل، ربما كان إعلانًا متسرعًا، وقد يكون عملًا منظمًا كرد من حماس على قتل أحد نشطائها منذ أسابيع.ورجح ألا يرد الجيش الإسرائيلي على العملية، وأن فتح معبر كرم أبو سالم بشكل طبيعي منذ الصباح يشير إلى ذلك، وأكد ضرورة أن يجري الجيش تحقيقًا موسعًا في كيفية تسلل المسلح ومبادرته بإطلاق النار على القوة.فيما قال مراسل الشئون الفلسطينية في قناة "ريشت كان"، جال بيرجير، إن استخدام مصطلح "عمل فردي" يستخدم لأول مرة في غزة بعد أن كان يستخدم في الضفة داعيًا إلى ضرورة عدم التسليم بالحادث وكأن كل شيء على ما يرام.واستشهد مقاوم فلسطيني وأصيب 3 جنود إسرائيليين بجراح ما بين المتوسطة والطفيفة، خلال اشتباك مسلح وقع شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة فجر اليوم، الخميس.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له، إنه خلال الليل رصد جنود الجيش مشتبها به يقترب من السياح الفاصل جنوب قطاع غزة، وبعد عبور السياج إلى الداخل أطلق الفلسطيني النار على جنود الجيش، ثم فتحوا النار عليه وقتلوا.ونشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم، الخميس، مقطع فيديو يكشف لحظة إطلاق النار على ضابط وجنديين آخرين بجيش الاحتلال من حدود غزة.وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن قتل فلسطيني فتح النار على دورية للجيش بعد عبوره للسياج الفاصل.وأضاف أنه خلال الليل رصد الجنود شخصًا مشتبهًا به اقترب من السياج جنوب القطاع، وبعد عبوره السياج الفاصل، أطلق النار تجاه الجنود، مما أدى إلى إصابة ضابط بجراح وجنديين آخرين بجراح ومقتل الفلسطيني على يد القوة الإسرائيلية.وخلال تبادل لإطلاق النار استهدف الجيش موقعا لحماس بقذيفة دبابة، دون الإعلان عن وقوع إصابات حسب المصادر الفلسطينية.وحسب موقع "يديعوت أحرونوت"،0 فإن تعليمات صدرت إلى سكان إقليم عسقلان بالبقاء داخل منازلهم.وقال المحلل العسكري لموقع "والاه" العبري أمير بحبوط إن الجيش أغلق الطرقات المؤدية إلى منطقة الحدث واستنفر الجنود في المستوطنات المحاذية للحدود.