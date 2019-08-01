ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات أولى جلسات أغسطس

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع وأولى جلسات شهر أغسطس، بارتفاع جماعى لمؤشرات.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 13411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 1958 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 16341 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 520 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1348 نقطة.