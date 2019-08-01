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اقتصاد

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات أولى جلسات أغسطس

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:35 ص
صدى البلد
محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع وأولى جلسات شهر أغسطس، بارتفاع جماعى لمؤشرات.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 13411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 1958 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 16341 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 520 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1348 نقطة.

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