باستثمارات 10 ملايين دولار وآلاف الوظائف للشباب.. مدير أكبر مشروع سياحى بطنجة يتحدث لـ «صدى البلد»

طنجة مارينا باي إنترناشيوال وجهة سياحية مغربية من الطراز الأول إذ تتميز بموقع فريد يقع عند نقطة التقاء البحر المتوسط والمحيط الأطلسي ويطل على إفريقيا وأوروبا .



يهدف المشروع إلى ربط طنجة بالفضاء الخارجي بربط المدينة المغربية الساحرة ببحرها الممتد، بين قارتين و ثقافتين بمعايير عصرية وخدمات متجددة لكل زواره المغاربة والأجانب.



يعد مارينا طنجة باي، أول ميناء ترفيهي حضري بالمغرب دشن منذ عام 2012 بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى أكثر من 1400 مرسى للقوارب والباخرات الكبيرة مع تقديم خدمات ذات جودة عالية لأصحاب الزوارق على مدار السنة.



كريم الإدريسي مدير طنجة مارينا باي إنترناشيونال بالمغرب، قال إن مشروع طنجـة مارينـا بـاي إنترناسيونال يعد أكبـر مارينـا حضرى سياحي بالمملكة المغربية ٬ والثمرة الأولـى لإعـادة توظيـف المنطقـة المينائية لمدينة طنجة العتيقة.



وأوضح "الإدريسي"، فى حوار لـ"صدى البلد"، خلال جولة للموقع بالميناء الترفيهي الأكبر في المغرب، أن المشــروع يسعـى إلى جعــل طنجـة الوجهـة الجديــدة بإمتياز للســياحة الترفيهيــة والرحـلات البحريــة الطويلـة علـى صعيد البحـر الأبيـض المتوسـط، بفضل إنشـاء مارينـا جديـدة بالجهة الشـرقية للمينـاء الحالـي وكـذا إعـادة تهيئـة المينـاء القديـم للصيـد كـي يصبـح مينـاءا ترفيهيـا باسـتثمار إجمالـي بلـغ 635 مليـون درهـم ( نحو 10 ملايين دولار)



وأضاف :مدير طنجة مارينا باي"، أن مشـروع طنجـة مارينـا بـاي إنترناسـيونال يتميز بموقعـه الإسـتراتيجي حيـث يوجـد علـى مقربـة مـن المدينـة القديمـة وفـي قلـب خليـج طنجـة إذ يتوفـر علـى مميـزات هامـة تمكـن مـن اسـتقطاب أصحـاب اليخـوت طيلـة السـنة لزيـارة جوهـرة البوغـاز والمناطـق المحيطـة به.... وإلى نص الحوار،،





ما الهدف من مشروع طنجة مارينا باي؟ يهـدف مشــروع إعــادة توظيـف المنطقــة المينائية لطنجة المدينــة إلــى جعــل عاصمــة البوغــاز وجهــة ســياحية رائــدة علــى صعيــد حــوض البحـر البيـض المتوسـط فـي مجـال سـياحة الرحـلات البحريـة الطويلـة و الترفيهيــة ويســعى هــذا المشــروع إلــى منــح قيمــة مضافــة لجهــة طنجــة عبــر عــروض ســياحية وثقافيــة مميــزة

كيف ساهم تاريخ طنجة إعطاء الزخم للمشروع السياحي؟ مدينــة طنجــة غنيــة بتاريخهــا ومدينتهــا القديمــة المجــاورة للمينــاء فضــلاً عــن انفتاحهــا علــى الثقافــات الأخــرى، فهــذا يمنحهــا غنــى معمــاري أصيــل تــم تشــييده عبــر حقــب عديــدة مكنهــا مــن الحصــول علــى لمســة خاصــة بهــا. مشـروع إعـادة توظيـف المنطقـة المينائيـة لطنجـة المتميـز بإنسـجامه التــام مــع المشــهد الحضــري للمدينــة يشــكل فرصــة فريــدة لإعــادة بنــاء كيان جديــد للمدينــة بالمينــاء فــي احتــرام تــام للبيئــة والتنميــة المســتدامة كجزء من استراتيجية المملكة 2030 التى تخطو نحوها بوتيرة ثابتة.

هل يتمحور المشروع حول البعد السياحى فقط أم له أبعاد أخرى .. والهدف منه يتموقــع هــذا المشــروع الهيكلــي فــي قلــب مينــاء طنجــة ويتمحــور حــول بعديــن أساســيين : بعــد مينائــي يتمحــور حــول ســياحة الرحــلات البحريــة الطويلــة والرحــلات الترفيهيــة٬ من خلال العبــارات الســريعة والصيــد البحــرى. وبعــد حضــري مــن خـلال توفيــر فضــاءات عامــة, قصــر للمؤتمــرات, قطــب تجــاري وترفيهــي, فنــادق ومكاتــب وإقامــات ســكنية وكــذا القطــار المعلــق. مـن أجـل إسـتغلال, تنميـة وتطويـر أنشـطة المينـاء وتسـيير المرافـق المرتبطــة بــه، حيث قامــت شــركة تهيئــة مينــاء طنجــة بشــراكة مــع الوكالــة الوطنيـة للموانـئ فـي 2012 ،بإنشـاء شـركة تدابير مينـاء طنجـة المدينــة )SGPTV )وهــي الشــركة التــي تعنــى بتســيير هــذا المرفــق العــام الحيــوي فضــلا عــن إســتمرارها فــي إنجــاز البرنامــج الــذي بدأتــه شـركة تهيئـة مينـاء طنجـة والـذي بـدأ يعطـي ثمـاره الأولى

كيف تم استغلال المنطقة الترفيهية من المارينا لجذب عدد أكبر من السياح ؟ يتكون الميناء الترفيهي الجديد من حوضين تبلغ قدرتهما الإستيعابية 1400 مكان للرسو، تبلـغ مسـاحة الحـوض الواحد 150 ألف متر مربع ويضـم 800 مربـط للـزوارق التـي يتـراوح طولهـا مـا بيـن 7 و 90 متـرا. فيمــا يعتبــر الحــوض الثانــي ثمــرة إعــادة توظيــف مينــاء الصيــد البحــري القديــم إلــى مرفــئ ترفيهــي حيــث تبلـغ مسـاحته 11 ألف متر مربع ويمكنـه مـن اسـتيعاب 600 زورق يتـراوح طولهـا مـا بيـن 7 و30 متـرا. ويتوفـر المينـاء الترفيهـي الجديـد علـى منطقـة ترفيهيـة علـى شـكل شـبه جزيـرة تبلـغ مسـاحتها 24000 متـر مربـع تحتـوي على مقاهـي ومطاعـم ومـرآب يتسـع لــ 440 سـيارة والنـادي الملكـي للرياضـات البحريـة الذى تم تأسيسه فى 1925 علـى مسـاحة 2400 متـر مربـع ومحطـة للوقـود ومحـلت تجاريـة بالإضافـة إلـى محـلات لمعـدات أخـرى. وكـذا مجموعـة مـن الخدمـات المقدمــة لأصحــاب اليخــوت مــع بنيــات تحتيــة ومعــدات ذات جــودة عاليــة ونظــام المراقبــة بالكاميــرات...( ونافـورة موسـيقية تبلـغ مسـاحتها 1145 متـر مربـع. مشـروع طنجـة مارينـا بـاي إنترناسـيونال يمكـن أصحـاب الـزوارق مـن الإسـتفادة مـن خدمـات عاليـة الجـودة فيمـا يخـص إصـلاح البواخـر وصيانتهـا إذ يتوفـر علـى ورشـة لصـلح السـفن تمتـد مسـاحتها إلـى 9672 متـرا مربـعا وعلـى أرصفـة مخصصـة لرافعـة البواخـر مـن سـعة 400 طـن يمكنهـا مـن اسـتقبال زوارق يصـل طولهـا إلـى 40 متـرا. وتقدم هذه المنطقة خدمات عدة كالترميم والصيانة وركن الزوارق خلل الفترة الشتوية

