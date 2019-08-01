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اقتصاد

الإسكان: 18 أغسطس.. بدء تسليم أراضي قرعة الإسكان الاجتماعي بالسادات

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:30 م
صدى البلد
امنة عبد العظيم
اكد بيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة السادات، سيبدأ يوم الأحد الموافق 18/8/2019، وحتى يوم الخميس الموافق 3/10/2019، فى تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالمنطقة السكنية (حى النخيل – مجاورة 3 و4)، والتى تم تخصيصها بالقرعة العلنية التكميلية للمرحلة السابعة للإسكان الاجتماعى، خلال الفترة من 19 : 25/12/2016، والمرحلة الثامنة بتاريخ 11/11/2017. 

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثالثة، من 1 : 50، يوم الأحد 18/8/2019، والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 19/8/2019، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 20/8/2019، والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 21/8/2019، والقطع من 201 : 250، يوم الخميس 22/8/2019، والقطع من 251 : 300، يوم الأحد 25/8/2019، والقطع من 301 : 350، يوم الإثنين 26/8/2019، والقطع من 351 : 400، يوم الثلاثاء 27/8/2019، والقطع من 401 : 450، يوم الأربعاء 28/8/2019، والقطع من 451 : 500، يوم الخميس 29/8/2019، والقطع من 501 : 550، يوم الأحد 1/9/2019، والقطع من 551 : 600، يوم الإثنين 2/9/2019، والقطع من 601 : 650، يوم الثلاثاء 3/9/2019، والقطع من 651 : 700، يوم الأربعاء 4/9/2019، والقطع من 701 : 750، يوم الخميس 5/9/2019، والقطع من 751 : 800، يوم الأحد 8/9/2019، والقطع من 801 : 829، يوم الإثنين 9/9/2019، وتم تخصيص أيام الثلاثاء 10/9/2019، والأربعاء 11/9/2019، والخميس 12/9/2019، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة. 

وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات: سيتم تسليم قطع الأراضى بالمجاورة الرابعة، من 1 : 50، يوم الأحد 15/9/2019، والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 16/9/2019، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 17/9/2019، والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 18/9/2019، والقطع من 201 : 250، يوم الخميس 19/9/2019، والقطع من 251 : 300، يوم الأحد 22/9/2019، والقطع من 301 : 350، يوم الإثنين 23/9/2019، والقطع من 351 : 400، يوم الثلاثاء 24/9/2019، والقطع من 401 : 450، يوم الأربعاء 25/9/2019، والقطع من 451 : 500، يوم الخميس 26/9/2019، والقطع من 501 : 550، يوم الأحد 29/9/2019، والقطع من 551 : 600، يوم الإثنين 30/9/2019، والقطع من 601 : 650، يوم الثلاثاء 1/10/2019، والقطع من 651 : 703، يوم الأربعاء 2/10/2019، وتم تخصيص يوم الخميس 3/10/2019، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.​

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