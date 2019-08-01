في ثاني أيام تنسيق المرحلة الثانية.. ازدحام شديد على معامل الحاسب الآلي بكلية الدراسات الإحصائية

شهدت كلية الدراسات العليا والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، ازدحاما شديدا من قبل طلاب الثانوية العامة على بوابة مبنى معامل الحاسب الآلي لتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية 2019.



وقال مشرف معامل التنسيق بالكلية لـ "صدى البلد" إن الكلية توفر 100 جهاز لخدمة طلاب الثانوية العامة، مؤكدا أن الخدمة بالمجان ولا يدفع الطلاب أي مقابل مادي.



جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت بداية تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2019، أمس، الأربعاء الموافق 31/7/2019.



وتستمر أعمال المرحلة الثانية للتنسيق 2019 حتى يوم الأحد الموافق 4/8/2019 ولمدة خمسة أيام.



- وجاءت الحدود الدنيا لـ المرحلة الثانية للتنسيق 2019 على النحو التالي:-

الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78.05%

عدد الطلاب: 175673

الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة 68.05%.

عدد الطلاب: 54305

الإجمالي: 229978