ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة إبراهيموفيتش وروني .. نجوم أمريكا يخسر بثلاثية أمام أتليتكو مدريد

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:36 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
حقق فريق اتليتكو مدريد الاسباني فوزا بثلاثية نظيفة أمام فريق نجوم الدوري الامريكي في المباراة الودية السنوية لنجوم أمريكا .

وشارك مع فريق نجوم الدوري الامريكي كلا من واين روني ، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جالاكسي ، الألماني باستيان شفاينشتايجر .

جاءت أهداف فريق أتليتكو مدريد عن طريق كلا من ماركوس لورينتي في الدقيقة 43 ،وجواو فيليكس في الدقيقة 74 ،دييجو كوستا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع .

جدير بالذكر ان نجوم الدوري الامريكي فشلو في تحقيق الفوز في اخر اربعة مباريات سنوية اذ يرجع اخر انتصار لهم أمام فريق توتنهام بنتيجة 2-1 في عام 2015

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إبراهيموفيتش يسجل هدفا خرافيا في الدوري الأمريكي .. فيديو

هدف خيالي لـ إبراهيموفيتش في الدوري الأمريكي.. فيديو

إبراهيموفيتش يتقاضى الراتب الأعلى في تاريخ الدوري الأمريكي

زلاتان يواصل الإبداع .. إبراهيموفيتش يسجل هاتريك بديربي لوس أنجلوس.. فيديو

شاهد.. مشادة بين مدرب حراس منتخب مصر الاسبق وإبراهيموفيتش فى الدوري الأمريكي

الشوط الأول.. خماسية في 45 دقيقة.. اتليتكو يدك شباك ريال مدريد في الكأس الدولية.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد إلغاء ندب الصرافين.. أزمة في صرف المعاشات بالوادي الجديد.. صور

مفاجأة.. إسرائيل تمنح حركة حماس 30 مليون دولار

مليون دولار ثمن رأسه.. ما دور حمزة بن لادن في تنظيم القاعدة؟

المستكاوي يعلق على قائمة أفضل لاعب في العالم والأقرب للتتويج ..فيديو

مقتل 32 على الأقل في هجوم على عرض عسكري بعدن

الإفتاء تحسم الجدل في وجود الجن العاشق.. وكيفية العلاج منه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفينة الصحراء تلفريك سيناء.. وسيلة صعود الجبال ورحلات السفارى

تلاميذ المدارس يكتشفون ملامح الفن اليوناني الروماني في المتحف المصري.. صور

عاقر واتجوزت 3 مرات.. قاتلة طفلي زوجها: خلصت على الولد في رمضان والبنت بعده بشهرين.. صور