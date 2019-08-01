بمشاركة إبراهيموفيتش وروني .. نجوم أمريكا يخسر بثلاثية أمام أتليتكو مدريد

حقق فريق اتليتكو مدريد الاسباني فوزا بثلاثية نظيفة أمام فريق نجوم الدوري الامريكي في المباراة الودية السنوية لنجوم أمريكا .



وشارك مع فريق نجوم الدوري الامريكي كلا من واين روني ، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جالاكسي ، الألماني باستيان شفاينشتايجر .



جاءت أهداف فريق أتليتكو مدريد عن طريق كلا من ماركوس لورينتي في الدقيقة 43 ،وجواو فيليكس في الدقيقة 74 ،دييجو كوستا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع .



جدير بالذكر ان نجوم الدوري الامريكي فشلو في تحقيق الفوز في اخر اربعة مباريات سنوية اذ يرجع اخر انتصار لهم أمام فريق توتنهام بنتيجة 2-1 في عام 2015