أغراض منزلية وأطعمة تسبب التسمم الغذائى انتبهى لها ..وهذه الحيل تحمى بها نفسك

المناشف أبرزها .. أغراض منزلية تسبب التسمم الغذائى

أبرزها اللحوم والبيض .. 7 أطعمة تسبب التسمم الغذائي .. تعرف عليها

لتحمى صحيتك .. تعرفى كيف تحمى نفسك من التسمم الغذائى

عصير مركز غير متوقع يجنب خطر الإصابة بالتسمم الغذائي

بعد زيادة حالات التسمم بين الكثير من الأشخاص، وذلك نتيجة تناول المأكولات الفاسدة وغير الصالحة، مما أدى إلى وفاة بعض الأشخاص إثر هذا التسمم الغذائى إليك أنواع التسمم الغذائى وكيفية حماية نفسك من التسمم الغذائى وأهم الأعراض التحذيرية التى يجب أن تنتبهى إليها لتحمى نفسك قبل فوات الآوان وأعشاب تقلل من أعراضه المزعجة







تعرفى على انواع التسمم





علامات وأعراض التسمم الغذائي

حيل لتحمى نفسك

وفقا لموقع هيلث تعد أبرز أنواع التسمم الغذائي التلوث الغذائي بالمبيدات الحشرية وأعراضه قيء وإسهال شديد و تظهر أعراضه بعد نصف ساعة وينصح علي الفور بالذهاب لأقرب مستشفى وهناك تلوث بسبب تناول طعام ملوث ويتم التعامل مع هذا النوع من التسمم بحصول المصاب علي بعض الأدويةوهناك أطعمة عديدة يمكن أن تسبب التسمم الغذائي والغثيان والقيء وتشنجات البطن وفقدان الشهية والحمى الخفيفة وإليكم بعض الأطعمة العشرة الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.1. الخضر الورقية .. تعتبر الخضروات الورقية جزءًا لا يتجزأ من أطباقك اليومية فمن الضروري غسلها بشكل صحيح قبل استهلاكها2. البيض .. ملوث بجراثيم السالمونيلا فإن طهيه هو أفضل طريقة لتجنب التسمم الغذائي.3. اللحوم .. ملوثة ببكتريا السالمونيلا والبكتريا العنقودية يجب التأكد من طهيها جيدًا4. أسماك التونة .. ملوثة بالسموم sotbrotoxin الذي يسبب الإحمرار والصداع والتشنجات. إذا تم تخزين أسماك التونة على 60 درجة بعد الإمساك بها ، يمكن أن تطلق السم الذي لا يمكن تدميره عن طريق الطهي. السمك الطازج هو ما يهم أكثر.5.. الطماطم .. إذا تم الاحتفاظ بالطماطم لفترة طويلة في الخارج يمكن أن تتلف بسهولة فتعد واحدة من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي. للتأكد من عدم السماح للبكتيريا بالنمو والتكاثر ، اغسلي الطماطم تحت الماء الجاري. قم بغليها قبل الأكل بدلًا من تناولها نيئة.6. المحار .. تحتوي المحاريات على جراثيم مثل البكتيريا التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي إذا لم يتم طهيها بشكل صحيح.7. الفواكه الطازجة .. مثل التوت والفراولة يمكن أن تسبب التسمم الغذائي فهى تحتوي على شقوق ملوثة بالجراثيم و تمتلئ هذه الشقوق بقايا المبيدات والبكتيريا والأوساخ الزائدة لذلك ، تحتاج إلى تنظيفها بشكل صحيح قبل الاستهلاك.أجهزة تسبب التسمم ؟!وبعيدا عن الأطعمة هناك مئات الجراثيم من الصعب رؤيتها بالعين المجردة رغم ذلك تهمل ربات البيوت تنظيفها إليك أبرزها يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.أسفنجة المطبخ: مكان رائع لنمو البكتيريا مهما حاولت تعقيمعا يجب التخلص منها بعد اسبوع واحد من أستخدامها حتى لا يحدث تسمم غذائى .مفارش السرير:خلال النوم تفرز أجسامنا الكثير من الزيوت والعرق لذلك ننصح بغسل المفارش مرة كل أسبوع على الأقل وخاصة إذا كان لديك أحد من أفراد أسرتك مصاب بالحساسية .المناشف:مكان مثالي لنمو البكتيريا علينا أن نقوم بغسلها مرة كل ثلاث أستخدامات لتفادى أى إصابات بكتيريا للجلد.هاتفك المحمول: ندخل به إلى المرحاض ويسقط على الأرض لذلك ينصح بتنظيفه مرة واحدة يوميًا باستخدام المناديل.على الجانب الأخر تختلف علامات وأعراض التسمم الغذائي وتشمل الأعراض التحذيرية الإسهال والغثيان وألم في البطن القيء والدوخة أو الإغماء خاصةً عند الوقوف وتسارع في ضربات القلب.ويمكن عند الإصابة بالتسمم الغذائى تناول قدرًا وفيرًا من السوائل وتجنب مضادات الإسهال لأنها قد تعمل على إبطاء التخلص من السموم من مجرى الدم أما عن بعض الأعراض الأخرى التى تؤكد إصابتك بالتسمم الغذائى هى القيء الذي يستمر لأكثر من يومين وحدوث إسهال مصحوب بالدم، حيث يرفض الجسم الاحتفاظ بالسوائل فيقوم بإفراغها عن طريق القيء أو الإسهال.اشارت خبيرة التغذية مريم الفولي الي بعض الخطوات البسيطة التي تساعدك على تجنب خطر الإصابة بالتسمم الغذائي وذلك من خلال شراء الاطعمة من اماكن مضمونة والتأكد من سلامة الأطعمة قبل شرائها من مواصفتها التي تأكد انها طازجة والبعد عن الاطعمة النيئة وطهي الطعام جيدا قبل تناوله وأشارت الفولي ان هناك حيلة يمكن ان تستخدمها في قتل الجراثيم بالاطعمة والعصائر والادوات المختلفة من خلال عصير الليمون المركز.