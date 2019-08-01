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بث مباشر.. وزراء خارجية الآسيان يلتقون وفد الاتحاد الأوروبى

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:31 ص
وزراء خارجية الآسيان
وزراء خارجية الآسيان يلتقون بوفد الإتحاد الأوروبى
شيرين عادل
حرصا من موقع " صدى البلد " على تقديم تغطية متميزة لمتابعيه، ننقل لكم بثا مباشرا مؤتمر صحفيأ لوزراء خارجية الآسيان يلتقون بوفد الإتحاد الأوروبى .

وقد أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فى تصريحات له أمس الأربعاء أن وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يعتزمون مناقشة إنشاء هياكل أمنية متوافقة مع الوقائع المعاصرة.

ولفت لافروف أن هناك زيادة ملحوظة في مستوى التنسيق بين روسيا وآسيان في الساحة الدولية”، وأكد على “التشابه الواقعي لفلسفة السياسة الخارجية للأطراف، وكذلك التوافق أو التشابه في نهوجهم لحل المشاكل الملحة من خلال الحوار والتفاوض حصرا”.

وأضاف “هذا له أهمية خاصة في ظل الأوضاع الصعبة الحالية في العالم”.

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