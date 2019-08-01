بشرى سارة من الأرصاد عن حالة الطقس.. فيديو

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة بدات في الانخفاض،حيث سجلت درجات الحرارة أمس 38 درجة.





وأضاف أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح على فضائية dmc، أن درجات الحرارة اليوم سجلت 36 درجة مشيرا إلى ان درجات الحرارة ستستمر على 36 درجة حتى بدايات الأسبوع القادم.





وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن وصول درجات الحرارة إلى 36 درجة هو المعدل الطبيعي لدرجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري في هذا الوقت من فصل الصيف.



