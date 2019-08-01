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أخبار العالم

مفاجأة.. إسرائيل تمنح حركة حماس 30 مليون دولار

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:28 ص
30 مليون دولار من
30 مليون دولار من قطر لـ حماس فى هذا التوقيت
سمر صالح
قال موقع "ريشت كان" العبري اليوم الخميس، أن التمويلات القطرية لـ حماس المقدرة بـ 30 مليون دولار ستصل للحركة عبر قطاع غزة الأسبوع المقبل.

وأشار وزير الجيش الإسرائيلي السابق رئيس حزب إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان"، إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستقدم الأسبوع المقبل 30 مليون دولار أخرى إلى حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف ليبرمان "لذا يتضح أن الفلسطينيين في غزة وأيضا الضفة يعرفون أنه من المربح شن أعمال اسماها عنف ضد إسرائيل".

وجاءت تصريحات ليبرمان عقب الاشتباك المسلح، والذي أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 3 جنود اسرائيليين فجر اليوم الخميس.

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