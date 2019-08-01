ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدء صرف 20 سلعة على بطاقات التموين اليوم.. تعرف على الأسعار (مستند)

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:34 ص
سلع تموينية
سلع تموينية
محمد صبيح
تبدأ منافذ التموين التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية صرف 20 سلعة تموينية على بطاقات التموين اليوم الخميس ، أول أغسطس، بالتزامن مع بدء صرف الدعم الشهري المقرر لمستحقيه للشهر الجاري.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري، أسعار السلع التموينية المقررة على البطاقات خلال شهر أغسطس الجاري، والتي يمكن صرفها من خلال المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ جمعيتي، وبقالي التموين.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- كيلو السكر.. 9.5 جنيه.

- زجاجة زيت خليط كارن.. 19 جنيهًا.

- كيلو أرز معبأ.. 9 جنيهات.

- كيس مكرونة معبأ 500 جرام.. 4 جنيهات.

- علبة جبن تترا باك.. 9.5 جنيه.

- صلصة 300 جم.. 4.75 جنيه.
بدء صرف 20 سلعة على بطاقات التموين اليوم.. تعرف على الأسعار (مستند)

موضوعات متعلقة

التموين يكشف أسباب وصول الدعم لمستحقيه .. فيديو

السبت.. التموين تعلن عن استعداداتها لعيد الأضحى في مؤتمر صحفي

ترشيحاتنا

سفينة الصحراء تلفريك سيناء.. وسيلة صعود الجبال ورحلات السفارى

أول تعليق من أمريكا على انسحاب ألمانيا من تحالف مضيق هرمز

حرص عليها الرسول.. تعرف على أفضل عبادة تفعلها في العشر الأول من ذي الحجة

شاهد | هبة السيسي في ملهى ليلي خلال شهر العسل

عاقر واتجوزت 3 مرات.. قاتلة طفلي زوجها: خلصت على الولد في رمضان والبنت بعده بشهرين.. صور

بعد مؤتمر مرتضى منصور .. نبيل الحلفاوي: حقك تنافس نادي فاز بـ 41 دوري من أصل 60

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفينة الصحراء تلفريك سيناء.. وسيلة صعود الجبال ورحلات السفارى

تلاميذ المدارس يكتشفون ملامح الفن اليوناني الروماني في المتحف المصري.. صور

عاقر واتجوزت 3 مرات.. قاتلة طفلي زوجها: خلصت على الولد في رمضان والبنت بعده بشهرين.. صور