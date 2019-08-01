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ديني

اسأل المفتي.. كيف أقسّم لحم الأضحية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:42 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، إن الأضحية سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رواه ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "ثلاث هن علي فرائض: الوتر والنحر وصلاة الضحى"، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى والخلفاء من بعده، وبينّ الشرع الحكيم كيفية التصرف في الأضحية وتقسيمها.

وأضاف عبد السميع، فى إجابته على سؤال «هل يجوز تخصيص أجزاء من الأضحية للمضحي؟»، قائلا: الأصل أن الأضحية تقسم ثلاث أثلاث، يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، فلو أن أحدًا أخذ أكثر من ثلثه فلا يكون وقع في ذنب.

وتابع قائلًا "إنه لو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب"، لقول ابن عمر رضي الله عنه: "الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين"، مشيرا إلى أن ما يقسم من الأضحية هو اللحم لأنه المقصود الأعظم وهو الذي يعود نفعه على الفقراء والمحتاجين، وأما أحشاؤها من كبد وغيره فإنه يستحب تقسيمه وإن لم يقسمه فلا حرج في ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأضحية ولا يبيعها ولا يعطيها للجزار كأجره من المتطوع بها، لافتا إلى أن الأضحية المنذورة له أن يأكل منها ويهدي ويتصدق على الفقراء والمحتاجين وجوبًا.

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