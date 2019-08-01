بث مباشر.. مؤتمر قوى الحرية والتغيير بالسودان

حرصا من موقع " صدى البلد " على تقديم تغطية متميزة لمتابعيه، ننقل لكم بثا مباشرا مؤتمر صحفيأ لمؤتمر لقوى الحرية والتغيير بالسودان .



وعاودت اللجان الفنية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، اجتماعاتها مساء يوم الأربعاء، بعد فترة انقطاع طويلة بسبب المشاورات التي أجرتها قوى الحرية والتغيير مع الجبهة الثورية بأديس أبابا والأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية،بحسب شبكة الشروق السودانية .



من جهة اخرى، كان الوسيط الأفريقي إلى السودان محمد حسن ولد لبات صرح في مؤتمر صحفي في وقت سابق يوم الأربعاء، أن اللجان الفنية بين الجانبين تعكف حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على بنود الوثيقة الدستورية، وأوشكت على الانتهاء من عملها تمهيدًا لإعلان الوصول إلى اتفاق.