أحمد شاكر: الأكشن الأوفر علم الشباب حمل الأسلحة البيضاء.. فيديو

أشاد الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، بفيلم "الممر" الذي اهتم بسرد بطولات الجيش فى مكافحة الإرهاب وإبراز بطولات أبطال الجيش المصرى، لافتا إلى أن الفن مرتبط بالسياسة ارتباطا وثيقا للغاية ويجب الاستفادة منه في خلق قوى ناعمة.



وقال أحمد شاكر، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد مجدى، في برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الخميس، إن معظم الأفلام بها قصص مستوردة من البلاد الأجنبية وليس بها إبداع، وذلك لا يرقى للمستوى الإعلامى الفني الذي يليق بمصر.



وأوضح أحمد شاكر، أنه للأسف ظاهرة التمصير والتقليد والأكشن الزيادة عن اللازم أصبحت منتشرة جدا، مما علم الشباب حمل الأسلحة البيضاء، لافتا إلى أنه مهما قدمنا أكشن فى مصر لن يرقى للمستوى العالمي.



وأضاف أحمد شاكر أن أفلام الاكشن ولَّدت العنف لدى الشباب بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أنه يتم الترويج السلبى لمجتمعنا عبر الأفلام التجارية، مما يضر به، وندفع فاتورته الآن من خلال الأفكار المغلوطة التى نواجهها.