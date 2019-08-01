ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد شاكر: الأكشن الأوفر علم الشباب حمل الأسلحة البيضاء.. فيديو

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:48 ص
صدى البلد
آيات أحمد
أشاد الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، بفيلم "الممر" الذي اهتم بسرد بطولات الجيش فى مكافحة الإرهاب وإبراز بطولات أبطال الجيش المصرى، لافتا إلى أن الفن مرتبط بالسياسة ارتباطا وثيقا للغاية ويجب الاستفادة منه في خلق قوى ناعمة.

وقال أحمد شاكر، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد مجدى، في برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الخميس، إن معظم الأفلام بها قصص مستوردة من البلاد الأجنبية وليس بها إبداع، وذلك لا يرقى للمستوى الإعلامى الفني الذي يليق بمصر.

وأوضح أحمد شاكر، أنه للأسف ظاهرة التمصير والتقليد والأكشن الزيادة عن اللازم أصبحت منتشرة جدا، مما علم الشباب حمل الأسلحة البيضاء، لافتا إلى أنه مهما قدمنا أكشن فى مصر لن يرقى للمستوى العالمي.

وأضاف أحمد شاكر أن أفلام الاكشن ولَّدت العنف لدى الشباب بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أنه يتم الترويج السلبى لمجتمعنا عبر الأفلام التجارية، مما يضر به، وندفع فاتورته الآن من خلال الأفكار المغلوطة التى نواجهها.

ترشيحاتنا

عاقر واتجوزت 3 مرات.. قاتلة طفلي زوجها: خلصت على الولد في رمضان والبنت بعده بشهرين.. صور

تعرف على فضل صيام العشر الأول من ذي الحجة

مصر تستعد لإطلاق قمرين صناعيين جديدين للفضاء قبل نهاية العام

طريقة عمل كفتة بالجبنة

محمد يوسف يكشف عن كنز فريق الأهلي ..فيديو

في مشهد يحبس الأنفاس.. شاهد طفلا ينجو بأعجوبة بعد سقوطه من الطابق السادس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفينة الصحراء تلفريك سيناء.. وسيلة صعود الجبال ورحلات السفارى

تلاميذ المدارس يكتشفون ملامح الفن اليوناني الروماني في المتحف المصري.. صور

عاقر واتجوزت 3 مرات.. قاتلة طفلي زوجها: خلصت على الولد في رمضان والبنت بعده بشهرين.. صور