منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ترصد وقوع 34 تفجيرا في دونباس

سجلت بعثة الرصد الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وقوع ثمانية انفجارات في منطقة دونيتسك، فضلًا عن حدوث 26 انفجارًا في منطقة لوهانسك أمس، الأربعاء.



وذكرت البعثة في تقرير، نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم، الخميس، أنها رصدت وقوع انتهاكات أقل لوقف إطلاق النار في منطقة دونيتسك، من بينها ثمانية انفجارات، مقارنة بالساعات الـ 24 الماضية التي وقع خلالها 23 تفجيرًا.



وأضاف التقرير أن البعثة رصدت انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة لوهانسك، من بينها 26 تفجيرًا، مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق والتي لم تشهد حدوث انتهاكات.

