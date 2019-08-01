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بعد تعليق شراكة تركيا مع أمريكا.. عودة الأتراك المتدربين على الطائرات الأمريكية إف-35

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:43 ص
عودة الأتراك المتدربين
عودة الأتراك المتدربين على الطائرات الأمريكية إف-35 إلى بلاد
دعاء أبوهشيمة
أفادت وكالة "بيانت" التركية المستقلة، بأنه من المقرر أن يعود الطيارون والعسكريون الأتراك، الذين كانوا يتلقون تدريبات على الطارات المقاتلة إف-35، إلى تركيا اعتبارا من اليوم الخميس. وذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة تعليق شراكة تركيا في برنامج الطائرات إف-35 في 17 يوليو الماضي.

وجاء إعلان الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة من وصول الشحنات الاولى من نظام الصواريخ الدفاعية الروسية إس-400 إلى تركيا.

ووفقا للوكالة التركية المستقلة، يبلغ عدد المتدربين على الطائرة المقاتلة في قواعد لوقا وإيجلين الجوية في أريزونا، 43 شخص، من بينهم 6 طيارين.

وأضافت الوكالة أنه كان من المتوقع أن يتم تدريب 333 فردا، من بينهم 13 طيارا، على الطائرات المقاتلة إف-35 بحلول نهاية عام 2020. وذلك إذا لم تعلق الولايات المتحدة شراكة تركيا.

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