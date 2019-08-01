بعد تعليق شراكة تركيا مع أمريكا.. عودة الأتراك المتدربين على الطائرات الأمريكية إف-35

أفادت وكالة "بيانت" التركية المستقلة، بأنه من المقرر أن يعود الطيارون والعسكريون الأتراك، الذين كانوا يتلقون تدريبات على الطارات المقاتلة إف-35، إلى تركيا اعتبارا من اليوم الخميس. وذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة تعليق شراكة تركيا في برنامج الطائرات إف-35 في 17 يوليو الماضي.





وجاء إعلان الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة من وصول الشحنات الاولى من نظام الصواريخ الدفاعية الروسية إس-400 إلى تركيا.





ووفقا للوكالة التركية المستقلة، يبلغ عدد المتدربين على الطائرة المقاتلة في قواعد لوقا وإيجلين الجوية في أريزونا، 43 شخص، من بينهم 6 طيارين.



