ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبر المنطقة منزوعة السلاح.. فرار جندي من كوريا الشمالية إلى الجنوبية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:47 ص
الحدود بين الكوريتين
الحدود بين الكوريتين
قسم الخارجي
قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الخميس، إن جنديًا كوريًا شماليًا انتقل جنوبًا عبر المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة، وهو انشقاق نادر عبر واحدة من أكثر المناطق تحصينًا في العالم. كما فر أكثر من 30 ألف كوري شمالي إلى الجنوب منذ نهاية الحرب الكورية في عام 1953.

وشوهد الجندي المنشق ليلة الأربعاء وهو يتحرك جنوبًا بعد عبوره خط ترسيم الحدود العسكرية في الجزء الأوسط من المنطقة المنزوعة السلاح، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الفرنسية "Europe 1".

وقال المسئولون الكوريون الجنوبيون إنه تم اعتقاله "وفقًا للإجراءات المتبعة فى مثل تلك الحالات"، ويتم استجوابه حاليًا.

وفر أكثر من 30 ألف كوري شمالي جنوبًا منذ نهاية الحرب الكورية "1950-1953"، وفقًا للإحصائيات الرسمية من سيول. لكن الانشقاقات عبر المنطقة المنزوعة السلاح هي أمر نادر الحدوث، حيث تعبر الغالبية العظمى من الكوريين الفارين من الشمال الحدود مع الصين، والتي يسهل اختراقها، قبل الوصول إلى كوريا الجنوبية عبر دولة ثالثة.

وقال المسئولون: "لم يُلاحظ أي تحرك للقوات الكورية الشمالية على الجانب الآخر من الحدود". وبصرف النظر عن كونه جنديًا، لم ترد أى تفاصيل منذ البارحة عن هويته أو دوافعه. 

وفي نوفمبر 2017، تمكن جندي شمالي من عبور خط ترسيم الحدود في قرية بانمونجوم تحت وابل من الرصاص أطلقته القوات الكورية الجنوبية، حيث تواجه جيوش الكوريتين بعضهما البعض على بعد أمتار قليلة. ويعد هذا الانشقاق المعلن اليوم الخميس هو الثالث فقط من نوعه عبر المنطقة المنزوعة السلاح منذ ذلك الحين.

وعلى الرغم من أن المنطقة المنزوعة السلاح تمثل واحدة من أكثر مناطق الكثافة العسكرية في العالم، حيث تفصل بين كوريا الشمالية مع برنامجها النووى، والجنوب الديمقراطي الأكثر تقدمًا فى الاقتصاد والتكنولوجيا إلا أنه لم يتم رصد الجندي الكوري الشمالي أثناء عبوره المنطقة المنزوعة السلاح بالرغم من الأسلاك المكهربة والكاميرات. 

وبهذا الصدد أعفت سيول ثلاثة ضباط من واجباتهم بسبب التقصير فى دورهم فى حماية الحدود.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية شديدة بسبب تجاربها النووية وصواريخها الباليستية، وعادة ما تصف المنشقين عنها بـ "القمامة البشرية"، وهم مصدر مهم للمعلومات للجنوب، فى معرفة سياسة الزعيم الكورى الشمالي كيم جونج أون.

ترشيحاتنا

بدء صرف 20 سلعة على بطاقات التموين اليوم.. تعرف على الأسعار (مستند)

نشرة الفن.. دنيا سمير غانم توجه رسالة لزوجها.. راغب علامة يهنئ هاني شاكر بمقعد النقيب.. زينة تتعرض لهجوم

سوق السيارات المستعملة.. أسعار جيب شيروكي بعد التخفيض.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الخميس 1 - 8 - 2019

من أجل العلم .. فتاة بريطانية لقيت مصرعها بسبب الأبحاث العلمية

10 سنوات فترة انتقالية.. تعديلات على قانون الإيجار القديم يشمل الوحدات السكنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفينة الصحراء تلفريك سيناء.. وسيلة صعود الجبال ورحلات السفارى

تلاميذ المدارس يكتشفون ملامح الفن اليوناني الروماني في المتحف المصري.. صور

عاقر واتجوزت 3 مرات.. قاتلة طفلي زوجها: خلصت على الولد في رمضان والبنت بعده بشهرين.. صور