عبر المنطقة منزوعة السلاح.. فرار جندي من كوريا الشمالية إلى الجنوبية

قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الخميس، إن جنديًا كوريًا شماليًا انتقل جنوبًا عبر المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة، وهو انشقاق نادر عبر واحدة من أكثر المناطق تحصينًا في العالم. كما فر أكثر من 30 ألف كوري شمالي إلى الجنوب منذ نهاية الحرب الكورية في عام 1953.





وشوهد الجندي المنشق ليلة الأربعاء وهو يتحرك جنوبًا بعد عبوره خط ترسيم الحدود العسكرية في الجزء الأوسط من المنطقة المنزوعة السلاح، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الفرنسية "Europe 1".





وقال المسئولون الكوريون الجنوبيون إنه تم اعتقاله "وفقًا للإجراءات المتبعة فى مثل تلك الحالات"، ويتم استجوابه حاليًا.





وفر أكثر من 30 ألف كوري شمالي جنوبًا منذ نهاية الحرب الكورية "1950-1953"، وفقًا للإحصائيات الرسمية من سيول. لكن الانشقاقات عبر المنطقة المنزوعة السلاح هي أمر نادر الحدوث، حيث تعبر الغالبية العظمى من الكوريين الفارين من الشمال الحدود مع الصين، والتي يسهل اختراقها، قبل الوصول إلى كوريا الجنوبية عبر دولة ثالثة.





وقال المسئولون: "لم يُلاحظ أي تحرك للقوات الكورية الشمالية على الجانب الآخر من الحدود". وبصرف النظر عن كونه جنديًا، لم ترد أى تفاصيل منذ البارحة عن هويته أو دوافعه.





وفي نوفمبر 2017، تمكن جندي شمالي من عبور خط ترسيم الحدود في قرية بانمونجوم تحت وابل من الرصاص أطلقته القوات الكورية الجنوبية، حيث تواجه جيوش الكوريتين بعضهما البعض على بعد أمتار قليلة. ويعد هذا الانشقاق المعلن اليوم الخميس هو الثالث فقط من نوعه عبر المنطقة المنزوعة السلاح منذ ذلك الحين.





وعلى الرغم من أن المنطقة المنزوعة السلاح تمثل واحدة من أكثر مناطق الكثافة العسكرية في العالم، حيث تفصل بين كوريا الشمالية مع برنامجها النووى، والجنوب الديمقراطي الأكثر تقدمًا فى الاقتصاد والتكنولوجيا إلا أنه لم يتم رصد الجندي الكوري الشمالي أثناء عبوره المنطقة المنزوعة السلاح بالرغم من الأسلاك المكهربة والكاميرات.





وبهذا الصدد أعفت سيول ثلاثة ضباط من واجباتهم بسبب التقصير فى دورهم فى حماية الحدود.



