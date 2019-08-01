هندسة منوف تشارك في المسابقة العالمية للروبوكون بالولايات المتحدة.. صور

وصل فريق كلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في مسابقة IDC robocon بجامعة MIT.



يأتي ذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور عبد الناصر عبد الجواد، عميد كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف.



ويضم فريق العمل من كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، الممثل لجامعة المنوفية، وأحمد عبد الحميد رمضان، وأحمد صبري عبد العزيز، ومحمود معروف عبد الرازق، ومصطفى الأمير سلمان، ويشرف عليه الدكتور عماد محروس، وهو عضو أيضا بتنظيم المسابقة عالميا.