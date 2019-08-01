بعد استجابة الرئيس السيسي لهم.. الزراعيين يتعهدون بتبادل الخبرات مع الأفارقة

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين ورئيس اتحاد الزراعيين الأفارقة تحت التأسيس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على تأسيس اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، موجها الشكر والتقدير له على استجابته لرغبة أبنائه الزراعيين في الالتحام مع أشقائهم الأفارقة استمرارا لنهجه في عودة مصر لأفريقيا بعد سنوات طويلة من الفرقة.



وأضاف نقيب الزراعيين، في تصريحات صحفية، أن الزراعيين يتعهدون بتنفيذ كل ما وجه به الرئيس السيسي، بتنفيذ المؤتمر التأسيسي للزراعيين الأفارقة قبل نهاية هذا العام ليضم كل من له صلة بالزراعة الأفريقية من المهندسين إلى الفلاحين، وكذلك تنفيذ عدة شبكات تضم المجتمع المدني الأفريقي والمرأة الريفية والشباب الريفي الأفريقي والقطاع الخاص الزراعي الأفريقي والمعاهد والمراكز البحثية الزراعية الأفريقية والإعلام الزراعي والريفي الأفريقي، كما يتعهدون بتبادل الخبرات المصرية الأفريقية في جميع مجالات التنمية الزراعية المستدامة، خاصة الزراعة النظيفة والممارسات الزراعية الجيدة.



وأكد سيد خليفة أن الزراعيين على استعداد لأن تكون الشبكات الأربعة التي كونها اتحاد الزراعيين الأفارقة تحت التأسيس هي آلية فعالة لنقل حداثة الزراعة للدول الأفريقية وربط القطاعات الزراعية المصرية المعنية بأقرانها في أفريقيا.



وأوضح سيد خليفة أن هذه الشبكات تشمل شبكة المستثمرين الزراعيين الأفارقة وشبكة المهندسين الزراعيين الأفارقة وشبكة الخبراء والباحثين الزراعيين، وشبكة المجتمع المدني الأفريقي، وتشمل اتحادات المرأة الريفية والشباب الريفي والتعاونيات الزراعية الأفريقية والجمعيات التطوعية الريفية الأفريقية.