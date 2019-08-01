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الحزب الشيوعي السوداني: دون السلام لن تتحقق أهداف المرحلة الانتقالية.. فيديو

الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:52 م
السودان - أرشيفية
السودان - أرشيفية
شيرين عادل
قال السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني، محمد مختار الخطيب، إن من حق الشعب السودانى أن يعلم بمسارات التفاوض والنقاط المتعلقة بالسلام خاصة مع الحركات المسلح.

وأضاف " الخطيب"، خلال كلمته بمؤتمر قوى الحرية والتغيير بالسودان، اليوم الخميس، أن قضية السلام هى الدعامة الأساسية فى المرحلة الإنتقالية السودانية التى تم تخصيص 6 أشهر لتحقيق هذه العملية، مؤكدأ أنه بدون السلام لن تتحقق أهداف المرحلة الإنتقالية بالنسبة للجبهة الثورية أو لبقية الحركات المسلحة وخاصة للحركة الشعبية ، أو حركة تحرير السودان والتى خرجت بأهداف من أجل إسقاط النظام السابق وتحقيق الحرية العدالة والمساواة. 

وأكد السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني، أن الحركات السودانية توحدت فى أهدافها المشتركة وبالتالى لم نجد صعوبة للوصول لسلام عادل وشامل، لافتأ إلى أن الحرب إشتعلت فى 8 ولايات بالسودان والتى تستدعى أن تكون من أولويات الحكومة السودانية القادمة. 

وتابع "الخطيب"، أن الحركات الثورية السودانية نمضى فى مسار تصعيد لافتأ إلى إنهم يسيرون أيضأ فى مجال مسيرة التفاوض السلمية وذلك بالنسبة للثورة السودانية والتى لم تكتمل مراحلها بعد غيرمتجاهلين أبدأ حقوق حقوق الشهداء وتحقيق مسار العدل والمساواة. 

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