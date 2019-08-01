الحزب الشيوعي السوداني: دون السلام لن تتحقق أهداف المرحلة الانتقالية.. فيديو

قال السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني، محمد مختار الخطيب، إن من حق الشعب السودانى أن يعلم بمسارات التفاوض والنقاط المتعلقة بالسلام خاصة مع الحركات المسلح.





وأضاف " الخطيب"، خلال كلمته بمؤتمر قوى الحرية والتغيير بالسودان، اليوم الخميس، أن قضية السلام هى الدعامة الأساسية فى المرحلة الإنتقالية السودانية التى تم تخصيص 6 أشهر لتحقيق هذه العملية، مؤكدأ أنه بدون السلام لن تتحقق أهداف المرحلة الإنتقالية بالنسبة للجبهة الثورية أو لبقية الحركات المسلحة وخاصة للحركة الشعبية ، أو حركة تحرير السودان والتى خرجت بأهداف من أجل إسقاط النظام السابق وتحقيق الحرية العدالة والمساواة.





وأكد السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني، أن الحركات السودانية توحدت فى أهدافها المشتركة وبالتالى لم نجد صعوبة للوصول لسلام عادل وشامل، لافتأ إلى أن الحرب إشتعلت فى 8 ولايات بالسودان والتى تستدعى أن تكون من أولويات الحكومة السودانية القادمة.



