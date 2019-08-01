٧ طلاب حصلوا على امتياز.. بالأسماء.. أوائل ليسانس الحقوق جامعة المنوفية

اعتمد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، نتيجة ليسانس الحقوق دور مايو للعام الجامعى ٢٠١٨/ ٢٠١٩.
وأعلن الدكتور أبو الخير عطية، عميد الكلية، أن ٧ طلاب حصلوا على امتياز على مستوى الفرقة بشعبها، و٢٩ حصلوا على جيد جدا.
وأوائل الفرقة انتظام: رانيا حسين حنفى، طارق أحمد مكى، أسماء دهب الحسينى، والأولى على انتساب عادى سارة محمود بكرى، والأول على انتساب موجه محمد عادل محمد.
وأعلن الدكتور أبو الخير عطية، عميد الكلية، أن ٧ طلاب حصلوا على امتياز على مستوى الفرقة بشعبها، و٢٩ حصلوا على جيد جدا.
وأوائل الفرقة انتظام: رانيا حسين حنفى، طارق أحمد مكى، أسماء دهب الحسينى، والأولى على انتساب عادى سارة محمود بكرى، والأول على انتساب موجه محمد عادل محمد.