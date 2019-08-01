٧ طلاب حصلوا على امتياز.. بالأسماء.. أوائل ليسانس الحقوق جامعة المنوفية

اعتمد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، نتيجة ليسانس الحقوق دور مايو للعام الجامعى ٢٠١٨/ ٢٠١٩.



وأعلن الدكتور أبو الخير عطية، عميد الكلية، أن ٧ طلاب حصلوا على امتياز على مستوى الفرقة بشعبها، و٢٩ حصلوا على جيد جدا.



وأوائل الفرقة انتظام: رانيا حسين حنفى، طارق أحمد مكى، أسماء دهب الحسينى، والأولى على انتساب عادى سارة محمود بكرى، والأول على انتساب موجه محمد عادل محمد.