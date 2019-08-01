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اختبار سقوط هاتف Galaxy S10 من ارتفاع 300 قدم.. فيديو

الخميس 01/أغسطس/2019 - 12:04 م
صدى البلد
كريم جمال
نشر موقع فون آرينا النقنى مقطع فيديو يظهر اختبار سقوط هاتف Galaxy S10، من ارتفاع شاهق يبلغ 300 قدم، وكانت النتيجة مفاجأة.

ولم يقف الإحتبار فقط عند هذا الحد، بل تم المقارنة بينه وبين الهاتف الأسطورى نوكيا 3310، وكانت المفاجأة أن الهاتفين لم يلحق بهما أى ضرر رغم الإرتفاع الشاهق.

وبحسب المشرف على التجربة كانت النتيجة غير متوفهة بالمرة، حيث كان المتوقع هو صمود الأيقونة 3310 وتحطم جلاكسى إس 10، إلا أن النتيجة كانت عكس ذلك تمامًا.

يذكر أن جلاكسى إس 10 كان قد تم إطلاقه فى فبراير الماضى، والذى لاقى رواجًا كبيرًا وحقق نسب مبيعات مرتفعة حول العالم.

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