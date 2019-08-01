وزارة المالية تكرم إي فاينانس وتشيد بالشراكة الاستراتيجية معها

كرمت وزارة المالية إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" خلال الاحتفال الذى أقيم في وزارة المالية بنجاح الموسم الأول لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، حيث تعد "اي فاينانس" من أبرز شركاء النجاح في هذه المنظومة والتي تهدف لتحديث المنظومة الضريبية وحوكمة الإجراءات، وميكنتها، بما يُسهم فى التيسير على الممولين.



وأثنت المالية على الدور الرائد لشركة إي فاينانس في هذا المشروع، وأشارت إلى أن الشركة تعد شريكا استراتيجيا لوزارة المالية وجدير بالاعتماد عليه، وهذا ينبع من نجاحها في جميع المشروعات القومية التي أنجزتها وأهمها الشبكة المالية للحكومة المصرية بجميع منظوماتها الثلاث حساب الخزانة الموحد و مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بالإضافة إلي منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية.



وأوضحت أن مركز خدمة الإتصالات (الكول سنتر) الخاص بالضرائب سوف يبدأ مهامه اعتبارا من الأول من أغسطس بهدف التيسير علي المواطنين والمجتمع الضريبي وسوف يتم تشغيله عن طريق الشركة الوطنية إي فاينانس.



وحضر الاحتفال قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وأحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وعبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.



من جهته، أعرب إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «e-finance»عن سعادته بالنجاح الذي تحقق في الموسم الأول لتقديم الإقرارات الضريبية بفضل الدعم الذي حصلت الشركة عليه من الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة المالية على وجه الخصوص.



وأشار إلى أن العاملين بمصلحة الضرائب أسهموا فى نجاح المنظومة الضريبية الإلكترونية، لافتًا إلى أن الموازنة العامة للدولة أصبحت تُدار إلكترونيًا، والمرحلة المقبلة ستشهد ميكنة العديد من الجهات الحكومية فى إطار خطة الحكومة للتحول الرقمى، وتسهيل الخدمات على المواطنين.



وأضاف سرحان، في كلمته أن منظومة ميكنة تقديم الإقرارات الضريبية وسدادها إلكترونيا تهدف إلى تطبيق نظم حديثة تكنولوجية في تقديم الإقرارات بحيث تتيح للممول تقديم الإقرار الضريبي من خلال شبكة الإنترنت بما يعمل على تخفيف العبء على الممولين في التردد دوريا على المأموريات ودعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال.



وقال إن المنظومة تحسن قدرة مصر على جذب الاستثمارات مع إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية من خلال تحديث وميكنة دورة وآليات العمل بمصلحة الضرائب، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار.



وأوضح أن ميكنة تقديم الإقرارات الضريبية تشمل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبية وضريبة المرتبات والأجور.



الجدير بالذكر أن نجاح المنظومة الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية استند إلى توافر بنية تحتية تكنولوجية عالية التقنية وكوادر بشرية عالية الكفاءة كانت قادرة على إدارة هذه المنظومة وهو ما أتاحته شركة e finance بالتنسيق مع فريق العمل بوزارة المالية ومصلحة الضرائب وفق توجيهات وزير المالية، وذلك من خلال مركزي معلومات أتاحتهما الشركة للمنظومة وفق تجهيزات تتواكب مع أحدث النظم التكنولوجية ونظم تأمين موثقة بشهادات عالمية وقومية وقدرة استيعابية قدمت خدمات تقديم الإقرارات الضريبية بطريقة إلكترونية لحوالي 500,000 إقرار ضريبي خلال ذروة الموسم الضريبي السابق.

