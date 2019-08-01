اجتماع للعاملين بالقابضة والمصرية للمطارات لمناقشة المشروعات المستقبلية

عقد الطيار أحمد جنينة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، اجتماعًا مع العاملين بالشركة للوقوف على المستجدات والإنجازات التى قامت بها الشركة فى الفترة السابقة.





وتوجّه أحمد جنينة، بالشكر للعاملين على ما أنجزوه من أعمال ومجهود فعال فى الفتره السابقة وحثهم على استمرار بذل الجهد لما يترتب عليه من آثار إيجابية مثمرة للشركة وقطاع الطيران المدني.





واستعرض رئيس الشركة القابضة للمطارات، المشروعات المستقبلية للشركة على العاملين للوقوف بكل ما هو جديد بالشركة إيمانًا بأن كل موظف هو سفير للشركة فى المجتمع، كما استمع كل من رئيس الشركة القابضة ورئيس شركة المطارات لمقترحات العاملين والمعوقات التى تواجههم، للعمل على حلها وتزليلها بكل الوسائل سعيًا للوصول إلى بيئة صالحة للإنتاج.



