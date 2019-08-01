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حوادث

إقبال من المواطنين على شوادر والمحال المشاركة فى مبادرة كلنا واحد لشراء السلع الغذائية .. صور

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:06 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
مصطفى الرماح
واصلت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المشاركة فى فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" وتم بالتنسيق مع كبار التجار، إقامة شوادر ثابتة وتوجيه سيارات كمنافذ متحركة لعرض المنتجات والسلع الغذائية بالقرى والمراكز بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

كما حرصت الوزارة على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة وطرح السلع الغذائية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبها واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة المشاركة فى فعاليات المُبادرة بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـ(690) فرعا على مستوى الجمهورية (والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية وصفحتى الوزارة على موقعى "فيس بوك– تويتر" عبر شبكة الإنترنت) بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتشهد المبادرة إقبالًا جماهيريًا مكثفًا وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة .
إقبال من المواطنين على شوادر والمحال المشاركة فى مبادرة كلنا واحد لشراء السلع الغذائية .. صور
إقبال من المواطنين على شوادر والمحال المشاركة فى مبادرة كلنا واحد لشراء السلع الغذائية .. صور
إقبال من المواطنين على شوادر والمحال المشاركة فى مبادرة كلنا واحد لشراء السلع الغذائية .. صور
إقبال من المواطنين على شوادر والمحال المشاركة فى مبادرة كلنا واحد لشراء السلع الغذائية .. صور
إقبال من المواطنين على شوادر والمحال المشاركة فى مبادرة كلنا واحد لشراء السلع الغذائية .. صور

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