أولياء الأمور بصحبة أبنائهم خلال تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2019

وجاءت الحدود الدنيا لـ المرحلة الثانية للتنسيق 2019 على النحو التالي:







بعدما وقفوا بجانبهم فى امتحانات الثانوية العامة، لم يترك أولياء الأمور أبناءهم الطلاب خلال تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية 2019.وداخل معامل الحاسب الآلي بالقرب من المكتبة المركزية بحرم جامعة حلوان، توافد صباح اليوم، العشرات من أولياء الأمور بصحبة أبنائهم من الطلاب والطالبات لتسجيل رغباتهم بعد أن صنفهم التنسيق ضمن المرحلة الثانية.وقال ياسر، والد طالب بالمرحلة الثانية انه جاء لمعامل تنسيق جامعة حلوان لمساعدة ابنه فى اختيار كليته وتسجيل الرغبات .وأوضحت نهى والدة طالبة بالمرحلة الثانية شعبة أدبى أنها معتادة على المجيء لمكتب التنسيق مع أبنائها وجاءت هذا العام خصيصا مع ابنتها لجامعة حلوان لتعرفها بها حيث ترغب ابنتها دخولها.وجهّزت جامعة حلوان 8 معامل للحاسب الآلي مزودة بـعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة تنسيق 2019، وهى المعمل المركزى بالجامعة، ومعملان في كلية الهندسة بالمطرية، ومعمل كلية الهندسة بحلوان، ومعملان في كلية التربية الرياضية بنين، ومعمل كلية التربية الموسيقية، وأيضا معمل بكلية الفنون الجميلة.وتستمر أعمال المرحلة الثانية للتنسيق 2019 حتى الأحد الموافق 4 /8 /2019.-الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 %.عدد الطلاب: 175673.-الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة68,05%.عدد الطلاب: 54305.الإجمالي: 229978.ويمكن للطلاب تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2019 من خلال