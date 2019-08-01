العربي: شركات يابانية جديدة تدرس دخول السوق المصرية.. تفاصيل

توقع المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، أن ينعكس مؤتمر طوكيو السابع حول التنمية في أفريقيا (تيكاد 7) في أغسطس الجاري على زيادة الاستثمارات اليابانية في مصر، مشيرًا إلى أن الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر سيتم تخصيصها لمناقشة مناخ الأعمال والاستثمار في أفريقيا بحضور عدد كبير من رجال الأعمال المصريين والأفارقة واليابانيين.



وقال "العربي" أنه بعد قمة العشرين التي عقدت في اليابان في شهر يونيو الماضي وشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي هناك بعض الشركات اليابانية الجديدة التي تدرس الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حاليًا، ومن المتوقع أن يدخل بعضها السوق المصري في المرحلة القادمة.



وأشاد (العربي) بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمه للمستثمرين لدخول السوق المصري ومن خلفه الحكومة المصرية متمثلة في رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، مما يحسن كثيرًا من المناخ الاستثماري في مصر وهذا يعد دعمًا حقيقيًا لاقتصاد بلدنا القومي.



ونوه بأن الشركات اليابانية الموجودة في مصر حاليًا تناقش التوسعات الجديدة، بعد أن أشادت هذه الشركات بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، والإجراءات التشريعية التي قامت بها الحكومة، والتى تشجع الشركات على ضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال الفترة المقبلة.



وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني وجود تنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجانب الياباني، لافتًا إلى أن مجلس الأعمال يتابع الشركات اليابانية ويدعوها دائمًا إلى ضخ استثمارات جديدة فى مصر والاستفادة من التنمية التي تحدث حاليًا علي كافة الأصعدة مشيرًا إلى رغبة الشركات اليابانية لضخ استثمارات جديدة في مصر بما يحقق الاستفادة للبلدين، وأنها تعرف جيدًا أن الوقت الحالى هو أفضل وقت للاستثمار في مصر.



وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن ارتفاع نسبة الاستثمارات اليابانية في مصر لتصل إلى 74.3% خلال العام المالى 2017/ 2018 لتبلغ 162.1 مليون دولار مقارنة بحوالى 93 مليون دولار خلال 2016/ 2017.