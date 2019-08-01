تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحطات الرئيسية لمترو الأنفاق

استقبل المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة وفد من رئاسة مجلس الوزراء، لمتابعة تفعيل قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 314 لسنة 2017 والخاص بإنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل المتابعة الميدانية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.





قام الوفد بتدريب مجموعة من العاملين على كيفية استقبال الشكاوى وتسجيل جميع الشكاوى وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمنظومة الشكاوى الموحدة كما يتم التواصل مع قيادات الجهات الحكومية المعنية لفحص الشكوى ليتم إخطار المواطن بنتيجة فحص الشكوى والإجراء المتخذ عليها بمعرفة الجهة المختصة وتلك الخطوة النهائية بالشكوى وتسمى مرحلة الإغلاق.





وسوف تتواجد مجموعة العمل في "استعلامات المترو" بالمحطات الرئيسية "الشهداء _ أنور السادات _ جمال عبدالناصر _ العتبة _ العباسية" .





وأكد "الفضالي" حرصه الدائم على متابعة شكاوى المواطنين موجهين الجهات المختصة بحلها فورا مع إخطار المواطنين بإزالة سبب الشكوى لتقديم أفضل خدمة ممكنة تليق بهذا المرفق الحيوي والهام.





وتمت الإشارة الى أن هناك عدة وسائل تواصل تتبعها شركة المترو مع جمهور الركاب لاستقبال كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات منها تفعيل الخط الساخن الذى يعمل طوال الـ24 ساعة على هاتف رقم 16048 كذلك من خلال موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك الصفحة الرسمية لمترو القاهرة ، ومن خلال وخدمة الواتس اب ٠١٢٢١١١٦٠٤٨





يأتى ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء برقم ١٨٥٥ لسنة ٢٠١٧ بأن ترتبط إدارات ومكاتب خدمة المواطنين وجميع الوحدات الإدارية التي تتعامل مع شكاوى المواطنين في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة إلكترونيا ببوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء ويتم تطبيق النظام إلكترونيا وبشكل موحد على مستوى جميع هذه الجهات لتصبح منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى الجمهورية.



