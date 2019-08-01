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فن

في الأسبوع الثامن.. الممر يتخطى الـ 70 مليون جنيه

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:34 م
الممر
الممر
سمر سعد
قال الموزع محمود الدفراوى إن فيلم الممر بلغ إجمالي إيراداته في أسبوعه الثامن من العرض، 70 مليوناً و623 ألفاً و962 جنيهاً، واقتربت إيراداته من فيلم كازابلانكا. 

فيلم "الممر" من بطولة كل من "أحمد عز، وأحمد رزق، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، ومحمد الشرنوبي، وهند صبري، وشريف منير، وغيرهم".

وتدور أحداث فيلم الممر في عام 1968، في فترة حرب الاستنزاف التي أعقبت هزيمة 67، ومهّدت لانتصارات أكتوبر 73، وهو من إخراج شريف عرفة.

ويتناول فيلم الممر إلى جانب المعسكرات الحربية، الحياة الاجتماعية لأبطاله، ليقدم المخرج من خلاله مزيجًا بين القصص الرومانسية، والأكشن والتراجيدي

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