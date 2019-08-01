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محافظات

نائب وزير الاتصالات: بورسعيد تشهد تطورا كبيرا في الخدمات الإلكترونية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:12 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
تفقد المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الخميس، مكتب التوثيق المطور التابع لوزارة العدل، وذلك بحضور العميد حاتم الأمير، مدير مكتب الرقابة الإدارية ببورسعيد.

وتابع نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جهاز تسجيل بيانات المواطن، والذي يعمل بشكل إلكتروني، وجهازا آخر يحمل اسم "اكتب عقدك بنفسك"، والذي يتيح للمواطن كتابة العقد باسمه إلكترونيا.

وتحدث نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع المواطنين، مؤكدًا أن بورسعيد تشهد تطورا كبيرا في الخدمات الإلكترونية، لتصبح أول محافظة ذكية.

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