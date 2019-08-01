مخرج فيلم حياة كريمة: وصلنا لـ القرى الأكثر فقرا والمنعدمة.. فيديو

أكد مهند دياب، مخرج فيلم "حياة كريمة"، أن "حياة كريمة" ليست فيلما، وإنما هي مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019، وبدأت في التفعيل على أرض الواقع منذ ذلك التاريخ.



وقال مهند دياب، في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الورد على فضائية ten، إن البطل الرئيسي في المبادرة كان الجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن دور وزارة التضامن الاجتماعي كان تنسيقيا لتلك الجمعيات، للنزول إلى الناس على أرض الواقع.



وأضاف مخرج فيلم "حياة كريمة" أنه ولأول مرة تجتمع 20 جمعية على هدف واحد وهو "مبادرة حياة كريمة" بمختلف المجالات من تنمية عمرانية وتثقيف وتحسين مساكن وتحسين دخل الفرد إلى سلَّة الغذاء التي توزع عن طريق القوافل الطبية.



وأوضح مخرج فيلم حياة كريمة أنه كان لا بد من عمل فيلم يلخص الإنجازات التي تمت على أرض الواقع خلال الفترة الماضية، وتم التنسيق بين الجمعيات الأهلية للاستماع، والعمل على خريطة الفقر، ولأول مرة تم الوصول إلى القرى الأكثر فقرا والمنعدمة.



وأوضح مهند دياب أن فيلم حياة كريمة كان تجربة رائعة للنزول على أرض الواقع، وتم تصويره في 3 مناطق مختلفة في قرى الصعيد والقليوبية على مدار 3 ايام.