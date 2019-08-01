إصابة 7 أشخاص بكدمات وكسور في حادث تصادم بطريق ههيا - الزقازيق

وقع اليوم حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكى بطريق "ههيا - الزقازيق" مما أسفر عن أصابه 7 أشخاص بسحجات وكدمات وتم نقل المصابين الي مستشفى الزقازيق الجامعى لإسعافهم.



فيما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة ههيا، يفيد وقوع حادث تصادم بطريق "ههيا - الزقازيق" .



فيما تبين من التحريات والمعاينة المبدئية وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكى، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وسحجات، تم نقلهم لمستشفى الزقازيق الجامعى، وجار تحرير محضر بالواقعة.