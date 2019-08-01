ضبط شخصين بحوزتهما كيلو وربع حشيش في مدينة نصر

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من القبض على شخصين بحوزتهما كيلو وربع حشيش بمدينة نصر.



وتعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان من ضبط شخصين مقيمين بدائرة القسم حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,250 كيلو جرام- مبلغ مالي- 3 هواتف محمولة).



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهواتف للاتصال بعملائهما.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.