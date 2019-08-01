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حوادث

إصابة 3 أشخاص فى انهيار عقار جزئيًا بحدائق القبة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:13 م
انهيار عقار
انهيار عقار
عبد العزيز جمال

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا عن انهيار جزئي بالعقار رقم 13 شارع الخليل إبراهيم متفرع من شارع مصر والسودان بحي حدائق القبة والتي قامت بإبلاغ وانتقال كافة الجهات المعنية لموقع العقار ( الاسعاف ، المطافي ، شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء ).

وبانتقال رئيس الحي تبين انهيار جزء من العقار نتيجة أعمال حفر برخصة بالعقار المجاور له رقم 15 ، وأن العقار المتضرر مكون من أرضي وثلاثة أدوار متكررة شيد بنظام الحوائط الحاملة وأسقف خرسانية ، وقد تم نقل 3 مصابين من العقار إلى مستشفى الزهراء الجامعي .

وأصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته لرئيس حي حدائق القبة بالعمل فورًا على عمل شدات وصلبات لتأمين العقار واتخاذ كافة الاجراءات لتأمين سلامة المارة ومعاينة العقار المتضرر بمعرفة لجنة هندسية من الحي لتحديد سلامة العقار الإنشائية ومدى تضرره والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لإيواء الأسر المتضررة وتقديم كافة المساعدات اللازمة لهم لحين اتخاذ القرار النهائي للعقار .

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