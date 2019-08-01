ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على شخصين سرقا سيارة بالإكراه وحاولا اختطاف شخصين بالتجمع الأول

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:17 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
محمد صبري - إسلام مقلد
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شخصين لقيامهما بالاشتراك مع آخر فى سرقة سيارة بالإكراه ومحاولة اختطاف مستقليها بسبب خلافات مالية بالتجمع الأول.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من شخصين بأنهما حال سيرهما بالسيارة قيادة أحدهما بدائرة القسم، فوجئا بـ 3 أشخاص يستقلون سيارة قاموا باستيقافهما ، وإجبارهما على الترجل من السيارة ، واستولوا عليها وتعدوا عليهما بالضرب محدثين إصابة أحدهما ، وحاولوا اصطحابهما إلا أنهما تمكنا من الهرب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأمكن تحديد مكان إخفاء السيارة المستولى عليها بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ، وضبطها بحوزة "مقاول- مقيم بمحافظة الفيوم"، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاملين- مقيمان بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة).. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما وبمواجهته والمتهم المضبوط اعترفا بارتكاب الواقعة.

وأقر المقاول بأنه نظرًا لسابقة قيامه بأعمال إنشائية لصالح الشركة محل عمل المجنى عليهما ، وعدم استلامه باقى مستحقات مالية بلغت (180 ألف جنيه ) ، خطط لاختطاف أحد المجنى عليهما وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة لإجباره على دفع المبلغ المالى المشار إليه ، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمين الآخرين ، وارتكبوا الواقعة وتم بإرشاد أحدهما ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين المضبوطين والسيارة واتهمهما والهارب بارتكاب الواقعة ، (جار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

موضوعات متعلقة

ضبط لص لاشتراكه مع آخر فى سرقة "توك توك" من قائدها بالإكراه بحلوان

ضبط شخص اشترك مع آخر في سرقة توكتوك من قائده بالإكراه

أمن القاهرة تكشف العديد من وقائع السرقات وتضبط مرتكبيها

أمن القاهرة يكشف عن عدد من جرائم السرقات ويضبط الجناة في 24 ساعة

ترشيحاتنا

بعد قطع علاقتهما.. ضرة أنغام تهنئ أصالة بقرب طرح الألبوم

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية

منذ أنباء محاكمته.. أول ظهور لـ البشير في عزاء والدته.. شاهد

أنيقة كالعادة.. زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها

سقوط طالبة بريطانية من طائرة في مدغشقر.. صور

سنفتح حمامات دماء.. رئيس الشاباك السابق يحذر من ضم الضفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفينة الصحراء تلفريك سيناء.. وسيلة صعود الجبال ورحلات السفارى

تلاميذ المدارس يكتشفون ملامح الفن اليوناني الروماني في المتحف المصري.. صور

عاقر واتجوزت 3 مرات.. قاتلة طفلي زوجها: خلصت على الولد في رمضان والبنت بعده بشهرين.. صور