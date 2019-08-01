القبض على شخصين سرقا سيارة بالإكراه وحاولا اختطاف شخصين بالتجمع الأول

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شخصين لقيامهما بالاشتراك مع آخر فى سرقة سيارة بالإكراه ومحاولة اختطاف مستقليها بسبب خلافات مالية بالتجمع الأول.



تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من شخصين بأنهما حال سيرهما بالسيارة قيادة أحدهما بدائرة القسم، فوجئا بـ 3 أشخاص يستقلون سيارة قاموا باستيقافهما ، وإجبارهما على الترجل من السيارة ، واستولوا عليها وتعدوا عليهما بالضرب محدثين إصابة أحدهما ، وحاولوا اصطحابهما إلا أنهما تمكنا من الهرب.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأمكن تحديد مكان إخفاء السيارة المستولى عليها بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ، وضبطها بحوزة "مقاول- مقيم بمحافظة الفيوم"، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاملين- مقيمان بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة).. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما وبمواجهته والمتهم المضبوط اعترفا بارتكاب الواقعة.



وأقر المقاول بأنه نظرًا لسابقة قيامه بأعمال إنشائية لصالح الشركة محل عمل المجنى عليهما ، وعدم استلامه باقى مستحقات مالية بلغت (180 ألف جنيه ) ، خطط لاختطاف أحد المجنى عليهما وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة لإجباره على دفع المبلغ المالى المشار إليه ، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمين الآخرين ، وارتكبوا الواقعة وتم بإرشاد أحدهما ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.



باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين المضبوطين والسيارة واتهمهما والهارب بارتكاب الواقعة ، (جار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.