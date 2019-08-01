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حوادث

ضبط خادمة سرقت 35 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من مسكن بالبساتين

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:18 م
ضبط متهمة
ضبط متهمة
محمد صبري - إسلام مقلد
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على خادمة لقيامها بسرقة 35 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من داخل مسكن تعمل به بالبساتين.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من مواطن بأنه أحضر إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان لرعاية والديه المقيمين صحبته نظرًا لكبر سنهما ، إلا أنه اكتشف سرقة (مبلغ مالى قدره (35) ألف جنيه - بعض المشغولات الذهبية) من داخل الشقة سكنه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها واقعة السرقة على فترات تم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية ، كما تم بإرشادها ضبط مبلغ 38 ألف جنيه بمسكنها أقرت أنها استولت عليها من مسكن المجنى عليه، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمة، واتهمها بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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