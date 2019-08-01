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حيل لتحمي نفسك منه.. احذري أطعمة تسبب التسمم الغذائي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:55 م
صدى البلد
لمياء الياسين
يصاب الكثيرون بالتسمم الغذائى بسبب تناول الأطعمة الملوثة أو نتيجة التلوث الغذائى بالمبيدات الحشرية لتحمى نفسك من الإصابة به، إليك أبرز انواعه وأبرز أعراض الإصابة به وكيف تحمى نفسك من الإصابة.

ووفقا لموقع هيلث تعد أبرز أنواع التسمم الغذائي التلوث الغذائي بالمبيدات الحشرية وأعراضه قيء وإسهال شديد و تظهر أعراضه بعد نصف ساعة وينصح علي الفور بالذهاب لأقرب مستشفى وهناك تلوث بسبب تناول طعام ملوث ويتم التعامل مع هذا النوع من التسمم بحصول المصاب علي بعض الأدوية.

وهناك أطعمة عديدة يمكن أن تسبب التسمم الغذائي والغثيان والقيء وتشنجات البطن وفقدان الشهية والحمى الخفيفة وإليكم بعض الأطعمة العشرة الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي يقدمها موقع بولد سكاى الهندى أبرزها الخضروات الورقية جزءًا لا يتجزأ من أطباقك اليومية فمن الضروري غسلها بشكل صحيح قبل استهلاكها ذلك بالإضافة للبيض فهو ملوث بجراثيم السالمونيلا فإن طهيه هو أفضل طريقة لتجنب التسمم الغذائي كذلك أسماك التونة فهى ملوثة بالسموم sotbrotoxin الذي يسبب الإحمرار والصداع والتشنجات.

ويمكنك حماية نفسك من الإصابة بشراء الأطعمة من اماكن مضمونة وطهي الطعام جيدا قبل تناوله خاصة الطعمة التى يمكن ان تسبب التسمم الغذائي.

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