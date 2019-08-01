ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تل أبيب تهدد بغداد.. ضربات إسرائيلية جديدة على العراق

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:12 م
ضربات إسرائيلية جديدة
ضربات إسرائيلية جديدة على العراق
سمر صالح
نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الخميس، أن مصادر امنية اسرائيلية أكدت انها وسعت من مجال مكافحتها الوجود الإيراني في سوريا ولبنان إلى العراق، وقالت: "ستسمعون عن ضربات أخرى في القريب ضد المواقع الإيرانية في العراق".

وأكدت "يديعوت"، أن التطورات الجديدة في السياسة الإسرائيلية تعود إلى نجاحاتها في دحر الإيرانيين من سوريا قائلة: "فمنذ أن قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الانسحاب من سوريا، ضاعفت إسرائيل نشاطها هناك وتمكنت من شن الغارات التي منعت الميليشيات الإيرانية من إقامة مواقع لها أو مصانع أسلحة".

وقالت الصحيفة أن الإيرانيين غيروا من تكتيكهم وأقاموا محطات لتخزين الصواريخ الدقيقة في العراق لانتهاز فرصة إدخالها إلى سوريا وحتى إلى لبنان في المناطق التي يسيطر عليها حزب الله، وتوجيهها ضد إسرائيل من هناك.

وأضافت مصادر عسكرية إسرائيلية للصحيفة، أن التلخيصات التي أعدت في شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، تقول إن الغارات الإسرائيلية المكثفة على مواقع إيرانية في سوريا التي نفذت خلال سنة 2018 تمكنت من تشويش الخطة الإيرانية لإقامة ممر بري لنقل الأسلحة من إيران عبر العراق وسوريا إلى موانئ عربية في البحر الأبيض المتوسط.

ترشيحاتنا

شاهد... أحدث ظهور لـ أحمد فلوكس بعد الانفصال عن هنا شيحة

مع الأهل والجيران.. مجدي قفشة يحتفل بانضمامه للأهلي.. صور

مقتل 32 على الأقل في هجوم على عرض عسكري بعدن

كامب ديفيد جديد لـ صفقة القرن.. البيت الأبيض يكشف مفاجأة

حرص عليها الرسول.. تعرف على أفضل عبادة تفعلها في العشر الأول من ذي الحجة

سفينة الصحراء تلفريك سيناء.. وسيلة صعود الجبال ورحلات السفارى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفينة الصحراء تلفريك سيناء.. وسيلة صعود الجبال ورحلات السفارى

تلاميذ المدارس يكتشفون ملامح الفن اليوناني الروماني في المتحف المصري.. صور

عاقر واتجوزت 3 مرات.. قاتلة طفلي زوجها: خلصت على الولد في رمضان والبنت بعده بشهرين.. صور