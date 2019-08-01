تل أبيب تهدد بغداد.. ضربات إسرائيلية جديدة على العراق

نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الخميس، أن مصادر امنية اسرائيلية أكدت انها وسعت من مجال مكافحتها الوجود الإيراني في سوريا ولبنان إلى العراق، وقالت: "ستسمعون عن ضربات أخرى في القريب ضد المواقع الإيرانية في العراق".



وأكدت "يديعوت"، أن التطورات الجديدة في السياسة الإسرائيلية تعود إلى نجاحاتها في دحر الإيرانيين من سوريا قائلة: "فمنذ أن قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الانسحاب من سوريا، ضاعفت إسرائيل نشاطها هناك وتمكنت من شن الغارات التي منعت الميليشيات الإيرانية من إقامة مواقع لها أو مصانع أسلحة".



وقالت الصحيفة أن الإيرانيين غيروا من تكتيكهم وأقاموا محطات لتخزين الصواريخ الدقيقة في العراق لانتهاز فرصة إدخالها إلى سوريا وحتى إلى لبنان في المناطق التي يسيطر عليها حزب الله، وتوجيهها ضد إسرائيل من هناك.



وأضافت مصادر عسكرية إسرائيلية للصحيفة، أن التلخيصات التي أعدت في شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، تقول إن الغارات الإسرائيلية المكثفة على مواقع إيرانية في سوريا التي نفذت خلال سنة 2018 تمكنت من تشويش الخطة الإيرانية لإقامة ممر بري لنقل الأسلحة من إيران عبر العراق وسوريا إلى موانئ عربية في البحر الأبيض المتوسط.