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أستاذ إدارة وتمويل: مصر تمتلك بنية تحتية جيدة للتحول الرقمي.. فيديو

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:37 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد الدكتور محمد باغة، أستاذ الإدارة والتمويل بجامعة قناة السويس، أن مدن القناة هى مدن حديثة، مقارنة بمحافظات مصر، مشيرا إلى أن تلك المحافظات لها إمكانية التحول الرقمي لتجهيز بنيتها التحتية، وفي بورسعيد أيضا كانت أولى المحافظات في تجهيز منظومة التأمين الصحي، وهذه كانت إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي.

وقال أستاذ الإدارة والتمويل بجامعة قناة السويس، خلال لقاء له ببرنامج "صباح الورد" على فضائية ten، إن مؤشر التنافسية العالمية أكد أن مؤشرات البنية التحتية لمصر جيدة وأن مصر الآن سجلت المركز الـ 63 في مجال البنية التحتية.

وأوضح أستاذ الإدارة والتمويل بجامعة قناة السويس، أن البنية التحتية الحقيقية، ستؤدي إلى إصلاح اقتصادي وإداري خلال وقت قصير جدا.

وأضاف أستاذ الإدارة والتمويل بجامعة قناة السويس أن قاعدة البيانات القومية لكل المؤسسات بالدولة هي بداية التطوير.

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