نائب وزير الاتصالات: المواطن يحصل على الخدمة بمكتب التوثيق المطور في 6 دقائق

افتتح المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مركز حي الشرق المطور المميكن، اليوم، الخميس، وذلك بحضور العميد حاتم الأمير، مدير مكتب الرقابة الإدارية ببورسعيد.



ويقدم المركز جميع الخدمات التموينية المميكنة، ويمكن من خلاله استخراج البطاقات الذكية وبدل الفاقد والتالف، وكذلك إضافة المواليد.



وتحدث نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمواطنين، مؤكدًا أن بورسعيد تشهد تطورًا كبيرًا في الخدمات الإلكترونية، لتصبح أول محافظة ذكية.



وقال الدكتور خالد العطار، إن المواطن يستطيع الحصول على الخدمة بمكتب التوثيق المطور التابع لوزارة العدل في 6 دقائق .



وأضاف نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المكتب يقدم خدمات وزارة العدل من استخراج وثائق كـ"التوكيل الرسمي العام، ووثيقة الزواج"، ويستهدف الوصول إلى 170 خدمة أخرى.



وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه العميد حاتم الأمير، مدير مكتب الرقابة الادارية ببورسعيد، والدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفقدوا مكتب التوثيق المتطور بحي الشرق.



واستمع عادل الغضبان لآراء المواطنين حول المنظومة الإلكترونية الجديدة والتي تقدم عددا كبيرا من الخدمات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد والمصروفات.



وشرح الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، كيفية تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وتوفير أجهزة كمبيوتر للمواطنين لكتابة التوكيلات الخاصة بهم.